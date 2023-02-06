17 историй о парикмахерских, которые мастера и клиенты будут еще своим внукам рассказывать
Обычно, когда мы идем в салон красоты, то не ждем, что с нами приключиться что-то из ряда вон выходящее. Но все же у многих мастеров и клиентов парикмахерских имеется парочка-другая историй, которые так и тянет срочно рассказать кому-нибудь.
- Однажды моя жена не хотела пускать меня домой после парикмахерской. Меня так постригли, что супруга признала меня за какого-то незнакомца. © Saliya Ekanayake / Quora
- Мне было лет 15. Стригся в одной парикмахерской все время. Меня стригла женщина лет 30, к ней ходил лет 5. Потом парикмахерскую закрыли. Я стал менять мастеров, пытаясь найти ту единственную. Все не то. И вот 20 лет спустя я зашел в новую парикмахерскую, а там она, моя мастер! Женщина 55 лет, худощавая, со следами возрастных пигментных пятен на лице. Она улыбнулась и сказала: «Как обычно?» — «Да, как обычно». © VladimirSeverov / Pikabu
- Я парикмахер. Всегда стригла длинные волосы стоя и нагибаясь (хотя опыт 5 лет), но сегодня решила попробовать, как моя коллега, стричь, сидя на табуреточке. Сижу вся такая, стригу кончики клиентке, болтаю с ней за жизнь, крутясь на попе туда-сюда, и тут как шлепнусь с табуретки! Платье порвала и еще клиентке клок волос вырвала. Выпендрилась, ага. © Подслушано / VK
- Я родилась с кудрявыми и пушистыми волосами. Так намучилась с ними! Но вот однажды в 28 лет я пришла в салон и парикмахер сказал: «Ничего не говори, я все сделаю, как надо». Он постриг волосы слоями, нанес какое-то средство и высушил диффузором. В течение всей процедуры я спорила с ним, злилась, ведь была уверена, что получится плохо. Но когда взглянула в зеркало, то обомлела — волосы выглядели идеально. С тех пор я прошу именно такую стрижку в любом салоне. А тому парикмахеру я до сих пор очень благодарна. © Carol Basile / Quora
- Однажды ко мне пришел лысый парень и попросил сделать дреды. Я лишь подумал: «Боюсь, не получится». © Unknown author / Reddit
- Раньше стриглась и красилась у знакомого парикмахера на дому после работы. Как-то покрасила она меня и постригла и я поехала домой. Полночь, муж спит, я залезла к нему под бочок и уснула. Утром он меня не узнал и чуть не свалился с кровати. Сутки со мной не разговаривал. Сейчас я его понимаю: просыпаешься ты такой, глазки открываешь, а из-под одеяла торчит незнакомая макушка. Прошло 8 лет, муж до сих пор просит подготовить его морально к подобным переменам. © Подслушано / VK
- Как-то раз пришла в салон девушка с фото Кристины Агилеры и ее прической из 2000-х — платиновый блонд и черное мелирование. Я объяснил ей, что так не получится и у певицы, скорее всего, наращивание, а не окрашивание, ведь если покрасить обесцвеченные волосы черным, то они станут седыми. Девушка не поверила и потребовала услугу. Все получилось именно так, как я и предрекал, на что она ответила: «Я думала, ты пошутил». В итоге я покрасил ее обратно, вернув натуральный цвет. © Michney / Reddit
- Я парикмахер. Когда мы перекрашиваем блондинку в брюнетку, то сначала должны сделать красный подтон, а уже потом наносить основной цвет, иначе можно получить зеленоватые волосы. Но в один из дней я об этом благополучно забыл. И вспомнил, лишь когда уже смывал краску. Меня охватил ужас, ведь волосы клиентки были темно-зеленого цвета. Но я взял себя в руки и сказал девушке, что нужно еще кое-что нанести. Быстро покрасил ее красным, и это сработало. Получилось не идеально, но хотя бы она ушла не с зелеными волосами. © Unknown author / Reddit
- Как-то раз стригся у женщины с неприлично длинными ногтями — они аж закручивались на кончиках. Я не понимал, как она вообще их просовывала в ножницы. Но это было не самое странное. В какой-то момент я почувствовал тяжесть на своей голове. Поднял глаза и увидел, что парикмахер уснула, опираясь на меня. К слову, стрижка была хорошей, но тем не менее больше я в этот салон решил не ходить. © pinkylipstad1 / Reddit
- Моя тетя — парикмахер. Недавно к ней пришла дама на прическу. Тетя пыхтела над ней 4 часа. В итоге дама говорит: «Прическа мне очень нравится, но вот вы, когда делали, так меня ударили расческой, что у меня теперь шишка» — и начала звать всех и вся. Ей сделали скидку, а как потом оказалось, эта дама уже известная. Раз в неделю она стабильно ходит в какой-нибудь новый салон и занимается вот этим вот: делает прическу, а потом, чтобы не платить вовсе или выбить скидку, придумывает байку про расческу. © Подслушано / Ideer
- Работаю парикмахером. И отлично знаю, что о человеке можно узнать даже по волосам. Пришел стричься парень: опрятный, красивый, молодой. С красивой темной шевелюрой. Только когда стригла его, заметила на голове множество белых волосков, а на затылке чуть ли не пучок. Когда закончили, заметила глаза его — уставшие, печальные. Вот сижу и думаю, чего такого страшного могло случиться с таким молодым человеком, что он уже поседел... © Подслушано / VK
- К нам однажды пришла дама лет 60. Она вытащила из сумки косу, которую отрезала в юношестве, и попросила прикрепить ее обратно к голове. © MEshell1234 / Reddit
- Мой свекор, мужик за 50, работяга, в парикмахерские ходит дешевые. А тут отправился в цирюльню классом чуть повыше. Мастер ему говорит: «Будем голову мыть!» А он до этого случая ни разу в жизни голову в парикмахерских не мыл. Видит кресло спинкой к умывальнику. Ну и встает на него на колени, а голову в раковину под кран — как дома. Как представляю эту картину — взрослый мужик головой в раковине и попой кверху, — ржу до слез. © Подслушано / VK
- Парикмахер делала мне челку и случайно отрезала часть брови. Из-за того, что у меня светлая кожа и темные брови, это было очень заметно. © Perizade / Reddit
- Я парикмахер. Клиентов беру и на дом. Записалась ко мне невеста на свадебную прическу. Еще во время пробной прически она вела себя странно: хочу это, то не хочу, а здесь вообще меня не трогай. Ну, думаю, стресс, нервничает. В день икс она пришла с грязными, сальными волосами. На все мои уговоры помыть волосы последовало категорическое «нет» — мол, делай так! Зная, что ничего хорошего из таких волос не соберешь, выпроводила мамзель за дверь. Позже она везде кричала, что я испоганила ей свадьбу. © Подслушано / VK
- Работаю парикмахером. Коллега училась делать начес, на лак поставила все волосы дыбом. Я решила приколоться: ушла в туалет, фиолетовыми тенями измазала все лицо и с криком «Меня долбануло током!» вылетела в зал. В этот момент зашли два парня, один с испуга заорал: «Не трогайте ее, она еще намагничена! Тоже ударит!» Ржали еще долго. © Подслушано / VK
- У моего отца была мужская парикмахерская. По тем временам очень дорогая, они там исправляли чужие стрижки. Когда клиенты приходили и говорили: «Но я платил меньше», папа им отвечал: «Да, я исправляю стрижки, которые стоили $ 5, за $ 16». © Joe From Valley Stream / Quora
А какие вы слышали занимательные истории о салонах красоты?
AdMe/Народное творчество/17 историй о парикмахерских, которые мастера и клиенты будут еще своим внукам рассказывать
Поделиться этой статьёй