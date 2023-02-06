17 историй о парикмахерских, которые мастера и клиенты будут еще своим внукам рассказывать

Обычно, когда мы идем в салон красоты, то не ждем, что с нами приключиться что-то из ряда вон выходящее. Но все же у многих мастеров и клиентов парикмахерских имеется парочка-другая историй, которые так и тянет срочно рассказать кому-нибудь.