17 историй с такой неожиданной концовкой, что даже сценаристы Голливуда лопнут от зависти
Часто реальность не соответствует нашим о ней представлениям. Герои нашей сегодняшней подборки усвоили это на своем опыте, когда вели разговоры с медицинскими работниками или соседями, а также столкнулись с тайнами членов семьи или шалостями домашних животных.
- Я как-то раз зашла по делам к одному дальнему родственнику. Он, увидев меня на пороге, закрыл дверь в гостиную и еще и собой загородил. Заинтриговал, однако. «В чем дело?» — спрашиваю. «А ты не будешь смеяться?» Клятвенно пообещала, что не буду. Открывает, а там стоит наряженная елка (на дворе май). «Тьфу ты! — отвечаю. — Я уж думала, что ты себе даму сердца завел, а тут всего лишь елка...» © Елизавета Мочалкина / ADME
- Выходили с дочкой из дома, встретили соседа по лестничной площадке. Он сразу ко мне:
— Ты чего на свою дочь так орешь? Она же совсем маленькая.
— Да я вроде не кричу на нее, мы мирно живем.
А сам говорю, обращаясь к дочери:
— Пошли, Лера, нам за мамой еще заезжать.
Сосед в недоумении:
— В смысле «Лера»? Я думал, ее Алиса зовут.
Оказалось, он слышал, как я на умную колонку кричу, когда она тупит: «Алиса, тише! Алиса, выключись уже!» © IDI.RABOTAI / Pikabu
- Был очень насыщенный день: приняли на новую работу с хорошей зарплатой, подвернулась интересная подработка, плюс я готовилась к дню рождения сына. Внезапно стало дурно... Вызвала скорую с симптомами «предобморочное состояние, боли в груди, нехватка воздуха». Диагноз врача: нервное потрясение на почве радости. Вколол успокоительное и уехал восвояси. Порадовалась, елки-палки. © Neta199128 / Pikabu
- Как-то отправились с парнем в поездку на все выходные. Ехали 2–3 часа, и тут я понимаю, что подоспели месячные. Пока регистрировались в отеле, я была просто в панике. Чувствовала себя ужасно неловко. В номере рассказала парню о проблеме. К моему удивлению, он улыбнулся и набрал мне горячую ванну, чтобы немного прошли боли. Когда вышла оттуда, обнаружила, что за это время он успел сбегать в магазин и купить мне тампоны, прокладки и шоколад. Оказалось, что он рос с 3 старшими сестрами. Кстати, теперь мы женаты! © Delicious_Log_4130 / Reddit
- Как-то утром ехал я на работу, и один умник замучил маячить передо мной, при этом ни разу не включив поворотники. Машина, судя по виду, новая, и пареньку за рулем очень хотелось выжать из нее все что можно. На одном из светофоров поравнялся с ним, жестом попросил опустить боковое стекло и спросил, сколько стоит его машина. Парень с гордостью называет 6-значную цифру.
— А зачем ты взял поломанную машину?
— В смысле?
— У тебя ни один поворотник не работает.
Пока он пытался найти ответ, загорелся зеленый — и я поехал. © Konstrucktor / Pikabu
- Врач посоветовал моему супругу проходить не менее 1 000 шагов в день. Сын подарил нам с мужем по фитнес-браслету. Поначалу мы гуляли вместе, но потом выбрали удобные для себя маршруты. Однажды муж вернулся с прогулки и хотел похвастаться, как много он прошел, но понял, что часов на запястье нет. Отправился на поиски. Через 10 минут звонок в дверь. На пороге стоит парень, которого я много раз видела в парке с моим мужем: «Ваш муж забыл эти часы у меня». Оказалось, что каждый день он отдавал фитнес-браслет парню на пробежке, а сам все это время сидел на лавочке и болтал со своими друзьями. © Vijaya Lakshmi / Quora
- Живу в частном секторе. Выглядываю однажды в окно и вижу, как во двор заезжает черный джип. Из него выходят 3 амбала, направляются к двери. Меня уже начинает трясти, дома одна к тому же. Побежала закрывать дверь на замок, вдруг один из них увидел меня, постучал в окно и машет. Собрала всю волю в кулак, открываю дверь, а они: «Здравствуйте!» Я кивнула. Тут один шагнул вперед и говорит: «Я смотрю, у вас плохие окна. Мы предлагаем вашему вниманию окна...» © Палата № 6 / VK
- Дежурный лор выписала моему 2-летнему сыну для лечения отита капли. Через неделю ровно в том же кабинете другой дежурный лор говорит: «Эти капли — полная ерунда» — и назначает другие. Еще через пару дней третий лор в этой же поликлинике выписывает снова первые капли. «Как же так?» — спрашиваю. Умудренная опытом врач задумалась секунд на 40 и выдает: «Ну да, у нас творческая профессия». © ether174 / Pikabu
- Знакомая делала флюорографию. Разделась, заходит в кабинку аппарата. Доктор в микрофон говорит:
— Возьмите цепочку в рот.
Она смотрит по сторонам — нет никакой цепочки! Доктор еще громче и настойчивее:
— Возьмите цепочку в рот!
Та пялится на него, не поймет никак. А сама представляет в голове такую цепочку из ванной, слив закрывать. И тут доктор выходит из своей кабинки и сует ей в зубы ее цепочку, висящую на шее. Вот, оказывается, чего он хотел! © Шоколадный кравасан / ADME
- Купила подержанный комод в спальню. Чтобы обновить его, выдвинула все ящики. Ко дну одного из них был приклеен большой конверт. Я уже была в предвкушении чего-то волшебного. Из конверта выпала куча семейных фотографий 1950-х годов... Фотографий моей семьи! Прошло более 40 лет с тех пор, как я видела их. Как комод оказался в антикварном магазине в 2 тыс. км от того места, где я выросла, и каковы были шансы, что я его куплю? Это загадка, которую я никогда не смогу разгадать. © Judith Jones / Quora
- Моя кошечка обожает воровать у меня шариковые ручки. Игрушек у нее выше крыши, но ручка — это предмет вожделения, причем именно стыренная. На днях снова убедилась в невероятном уме и сообразительности этой кошки. Запрыгивает на мой рабочий стол и с ходу начинает лапой подгребать ручку. Строго говорю ей: «Кася, не тяни лапы к моей ручке!»
Кася: да не вопрос. Берет ручку в зубы и убегает с ней. И не придерешься же. © Anastomus / ADME
- Живем в частном доме. На новоселье подарили собаку. Так она оказалась страшной трусихой. Ее конура стояла недалеко от калитки, и, когда лязгал замок, она пряталась и подглядывала одним глазом. Если это был кто-то из домашних, то она радостно вылетала, виляя хвостом, а если чужие, то пряталась окончательно... Через некоторое время друзья поинтересовались, как их подарок поживает. «Отлично, но нужна еще одна собака». — «Зачем?» — «Да чтобы эту охранять!» © Подслушано / VK
- Послала меня жена в магазин, попросила заодно купить тест на беременность ей и ее коллегам на работе. Выложил на кассе последними. Когда до них дошла кассир, милая женщина лет 60, спросила: «А чего же вы так боитесь? Аж 7 штук!» А я ей: «Да я на троих, жене и на работу!» Долго не мог понять, почему в меня почти кинули сдачу и так странно и осуждающе смотрели люди. Так быстро из магазина за свои 35 лет я еще ни разу не убегал... © Подслушано / Ideer
- Было мне лет 15–16, решила купить линзы и пошла с подругой к офтальмологу. К концу осмотра врач меня спрашивает: «Месячные?» Я в ступоре, вся покраснела. И смущенно отвечаю: «Да, третий день». Врач, еле сдерживая хохот: «Линзы, спрашиваю, месячные или трехмесячные?» Я начала дико ржать и просто вылетела из кабинета. © Подслушано / Ideer
Жизнь подкидывает нам массу сюрпризов, и даже на барахолках от них не скрыться. И наша статья на эту тему — лишнее тому подтверждение.
AdMe/Народное творчество/17 историй с такой неожиданной концовкой, что даже сценаристы Голливуда лопнут от зависти
Поделиться этой статьёй