17 пользователей поделились лайфхаками, от которых есть очевидная польза, но не все решатся их применять

Некоторым в детстве говорили, что жизнь — сложная штука. Ну, все зависит от того, пессимист вы или оптимист. А вот лайфхаки точно помогут сделать жизнь проще: даже если некоторые из них звучат немного безумно, в затруднительной ситуации эти советы смогут пригодиться.