17 пользователей поделились лайфхаками, от которых есть очевидная польза, но не все решатся их применять
Некоторым в детстве говорили, что жизнь — сложная штука. Ну, все зависит от того, пессимист вы или оптимист. А вот лайфхаки точно помогут сделать жизнь проще: даже если некоторые из них звучат немного безумно, в затруднительной ситуации эти советы смогут пригодиться.
Мы в ADME изучили различные лайфхаки и разместили их здесь. Пользуйтесь на здоровье.
- Меня зовут Евгений. Я постоянно забываю имена. Когда я попадаю в незнакомые компании, где есть мужики, и после знакомства забываю их имя, я обычно обращаюсь к ним по имени Женя. Тогда мне отвечают: «Я не Женя, а Дима». А я начинаю смеяться и говорю: «Ой, блин, точно, Женя это же я». Обычно все смеются и неловкого момента удается избежать. © oseledich / Pikabu
- Каждый год мы говорим детям неправильную дату начала нашего отпуска. Уходим утром из дома якобы на работу, вечером возвращаемся. Сами с 9 до 18 тусим с мужем в гостинице, бездельничаем, отдыхаем. 3 дня с 9 до 18 мы молоды, бездетны и безответственны, а на 4-й день начинается наш семейный общий отдых. © Подслушано / Ideer
- Иногда бывает, что надо помыть голову вечером, но лень, и ты думаешь: «Да утром встану пораньше и помою». Понятное дело, просыпаешься с последним будильником и вылетаешь из дома с мыслью: «Сделаю хвостик». Я нашла решение: перед сном мажу волосы репейным маслом, и голова наутро такая жирная, что ни один хвостик не поможет — надо вставать мыть. В итоге волосы и чистые, и красивые. © Подслушано / Ideer
- Чтобы не обжираться, придумал такой план действий. Накладываю себе еды от души, потом представляю, что мне нужно поделиться с голодным другом, и легким движением откладываю где-то треть порции обратно. Потом ухожу в самую дальнюю от кухни комнату, удобно располагаюсь и не спеша ем. За добавкой вставать лень. А через несколько минут понимаю, что, в принципе, наелся. Но не обожрался. Помогает. © Подслушано / Ideer
- Подруга несколько лет жила в другом городе, а потом вернулась. Ну и, конечно, на улице ее встречали одноклассники, и начинались расспросы с пристрастием: «Ты замужем? Дети есть?» Ее это прямо бесило. Тогда она придумала такую тактику. Одним очень убедительно втирала, что ее муж совсем не работает, живут они плохо. Другим, что муж — нефтяной олигарх, у нее 5 шуб в шкафу, а что надеть, не знает. Ну и знатно веселилась, представляя, как 2 кумушки встретятся с совершенно разными сплетнями и перессорятся.
- В детстве я была очень стеснительной и боялась людей. Тяжело было начать диалог первой, голос дрожал, заикалась. Поэтому смотрела комедии, записывала диалоги и учила их, чтобы упражняться в остроумии. Также записывала темы для разговора в блокнот и подсматривала. Меня считали веселой и общительной. © Подслушано / Ideer
- В полупустом транспорте предпочитаю подсаживаться к кому-то, а не занимать полностью свободное сиденье. Лучше ехать с прилично одетым и нормально пахнущим человеком, которого я выбрала сама, чем на следующей остановке получить под бок кого-то стремного. © Подслушано / Ideer
- Я узнала об этой фишке много лет назад, когда работала в студенческой газете. Газета выходила по пятницам, но находились уникумы, которые после сдачи в печать звонили и просили разместить у нас рекламу своего мероприятия на выходные. Редактор говорил: «Боюсь, это невозможно». И они прекращали спорить. Так я поняла, что эта фраза заставляет людей перестать вас убеждать, когда вы не можете или не хотите что-то делать. © Pat / Quora
- В этом году была на двух встречах выпускников — из школы и из колледжа. И заметила, что многие очень напрягаются, потому что боятся вопроса «Где ты работаешь?». Поэтому вместо этого я спрашиваю: «Чем ты занимаешься в последнее время?» Так человек расслабляется и начинает говорить о том, что ему действительно интересно. © Eva Glasrud / Quora
- Когда деревья были выше, а трава зеленее, я тусила с музыкантами-неформалами. Народу в компании было много, а память на имена всегда была не очень. И тогда друг поделился своим лайфхаком. Говорит, мол, когда я вижу девушку и не помню ее имени, я с улыбкой обращаюсь к ней: «Здравствуй, солнце! Как дела?» И ей приятно, и я из неловкой ситуации вышел.
- Гроза, ураган, ветер, сижу в кафе, жду, когда это все кончится. В это же кафе заходит девушка лет 20, чтобы тоже переждать непогоду. А у нее все волосы спутаны, прическа испорчена. Я сначала чего-то застеснялась подходить, но потом, когда уже после грозы обе выходили, подошла, сказала об этом. Она расческу поискала, но не нашла. Подошла к дереву, сорвала каштан (в колючей оболочке) и... расчесалась! Спокойно так, смотря в витрину. Лайфхак заметан! © Подслушано / Ideer
- Мне как-то надо было ехать из автосервиса на окраине с дочкой. Ожидание водителя с креслом — 20 минут. Ожидание обычного такси — 2 минуты. А нам быстро надо, а то на тренировку опоздаем. Так я вызвала обычную машину, достала кресло из своей, все ок — погрузились, поехали. Таксист и слова не сказал. © Fluoxetini / Pikabu
- Когда мне было 15, отец сказал мне относиться к каждому разговору как к игре. Вы выигрываете, если в разговоре узнаете больше о других людях, чем они о вас. По моему опыту, это очень полезно, особенно если ведется необязательный разговор о погоде. © Neil Bailey / Quora
- Что делать, если вы пишете реферат или диплом, а преподаватель запрещает вам ссылаться на «Википедию»? «Википедия» обычно следит за тем, чтобы вся информация исходила из достоверных источников. Это значит, что вам нужно изучить сноски — вот их-то вы и можете цитировать. © BaseballImmediate200 / Reddit
- Чтобы запомнить, например, чей-то номер дома или квартиры, нужно вспомнить, нет ли подходящей значимой для вас даты или, например, номера автобуса, которым вы пользуетесь постоянно. Тогда точно не забудете, в голове мгновенно всплывет ассоциация.
- Я парень, 27 лет. Бреюсь один раз в неделю. К концу недели, как вы понимаете, бороденка вырастает еще та. Сбрить ее мне помогает кондиционер для волос. Помазал, оставил на 5 минут, а эффект как после отпаривания в бане. Жена не знает и удивляется расходу кондиционера. © Подслушано / Ideer
- Всегда проверяйте, завершен ли вызов. А если не доверяете собеседнику, не кладите трубку сразу. Сегодня именно так, повисев на линии с минуту, я узнала, что мой приятель и не планирует возвращать долг, но теперь очень доволен, что я «повелась». Ну, больше никакого «косарика до зарплаты», Антошка. © Juzzzeppello / Pikabu
А какие полезные лайфхаки вы знаете?
AdMe/Народное творчество/17 пользователей поделились лайфхаками, от которых есть очевидная польза, но не все решатся их применять
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