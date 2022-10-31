17 непредсказуемых СМС-переписок, в которых все сложилось как в нелепой комедии
Есть ощущение, что в мессенджерах мы общаемся чаще, чем в реальной жизни. А среди огромного количества сообщений у каждого непременно найдется чудной диалог, который так и хочется показать всем вокруг. Мы обожаем перечитывать скриншоты подобных перлов. А в качестве бонуса нашли креативный способ избавиться от утомительных особ в общем чате.
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Бонус: как избавиться от раздражающих людей в чате
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А какие провалы в СМС-переписках допускали вы? А может, попадали в забавные ситуации?