17 непредсказуемых СМС-переписок, в которых все сложилось как в нелепой комедии

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Есть ощущение, что в мессенджерах мы общаемся чаще, чем в реальной жизни. А среди огромного количества сообщений у каждого непременно найдется чудной диалог, который так и хочется показать всем вокруг. Мы обожаем перечитывать скриншоты подобных перлов. А в качестве бонуса нашли креативный способ избавиться от утомительных особ в общем чате.

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Бонус: как избавиться от раздражающих людей в чате

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