17 смекалистых людей, которые точно знают, что из любой ситуации всегда есть способ выкрутиться

Жизнь постоянно бросает нам новые вызовы, с которыми каждый человек справляется по-своему. Кто-то идет напролом и упорно трудится, кто-то просто разводит руками, а герои нашей подборки решают все вопросы буквально по щелчку пальцев, да так, что остается лишь аплодировать.

Мы в ADME обожаем людей, чей мозг ежесекундно готов выдавать гениальные идеи. Некоторые из них мы и себе возьмем на заметку, а над другими, кажется, никогда не устанем смеяться.

«Жена никак не могла подстричь когти котенку, и вот что она придумала. Я никогда так сильно не смеялся»

Идеальное решение для бутерброда

«Кондиционер своими руками. На сеточку кладем лед и наслаждаемся»

Если вы хотите произвести впечатление и красиво подать вареное яйцо, просто положите его в крышку от средства для полоскания рта

«Недавно начал красить лестницу, и мне нужно было, чтобы собака держалась от нее подальше. Решение найдено»

Проблема со сломанной молнией на ботинке легко устраняется с помощью эластичного шнура

«Уже не помню, у кого подсмотрел этот секрет, но я благодарен этому человеку за каждую ночь, проведенную в отеле»

«Муж решил проблему с бутылками в холодильнике, хотя я даже не знала, что у нас она была»

«Очки сломались спустя 2 года ежедневного использования. Я был на мели, поэтому воспользовался проволокой»

«Обожаю готовить, но терпеть не могу выбирать, что именно. Поэтому написал список из 60 блюд и купил кубик с 60 гранями. Это помогает составить меню»

«Солнце никогда не попадает в мою спальню, поэтому я поставила зеркало снаружи»

«Чтобы ногти не разлетались по всей комнате, нужно просто наклеить скотч на обе стороны щипчиков»

«Моя кофемашина наполняет стаканчик с лапшой быстрого приготовления идеальным количеством воды»

«Есть лишняя булка? Сделайте хот-дог с арахисовой пастой и бананом. Вы либо полюбите его, либо будете ненавидеть»

«Приготовил спагетти и понял, что у меня нет дуршлага. Не поверите, это сработало»

«Забыла, что у меня индукционная плита, и по дешевке купила чайник. Выход нашелся»

«Сделала себе ролики, чтобы не тратиться. Пока они едут медленнее, чем я хожу»