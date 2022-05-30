17 смекалистых людей, которые точно знают, что из любой ситуации всегда есть способ выкрутиться
Жизнь постоянно бросает нам новые вызовы, с которыми каждый человек справляется по-своему. Кто-то идет напролом и упорно трудится, кто-то просто разводит руками, а герои нашей подборки решают все вопросы буквально по щелчку пальцев, да так, что остается лишь аплодировать.
Мы в ADME обожаем людей, чей мозг ежесекундно готов выдавать гениальные идеи. Некоторые из них мы и себе возьмем на заметку, а над другими, кажется, никогда не устанем смеяться.
«Жена никак не могла подстричь когти котенку, и вот что она придумала. Я никогда так сильно не смеялся»
Идеальное решение для бутерброда
«Кондиционер своими руками. На сеточку кладем лед и наслаждаемся»
Если вы хотите произвести впечатление и красиво подать вареное яйцо, просто положите его в крышку от средства для полоскания рта
«Недавно начал красить лестницу, и мне нужно было, чтобы собака держалась от нее подальше. Решение найдено»
Проблема со сломанной молнией на ботинке легко устраняется с помощью эластичного шнура
«Уже не помню, у кого подсмотрел этот секрет, но я благодарен этому человеку за каждую ночь, проведенную в отеле»
«Муж решил проблему с бутылками в холодильнике, хотя я даже не знала, что у нас она была»
«Очки сломались спустя 2 года ежедневного использования. Я был на мели, поэтому воспользовался проволокой»
«Обожаю готовить, но терпеть не могу выбирать, что именно. Поэтому написал список из 60 блюд и купил кубик с 60 гранями. Это помогает составить меню»
«Солнце никогда не попадает в мою спальню, поэтому я поставила зеркало снаружи»
«Чтобы ногти не разлетались по всей комнате, нужно просто наклеить скотч на обе стороны щипчиков»
«Моя кофемашина наполняет стаканчик с лапшой быстрого приготовления идеальным количеством воды»
«Есть лишняя булка? Сделайте хот-дог с арахисовой пастой и бананом. Вы либо полюбите его, либо будете ненавидеть»
«Приготовил спагетти и понял, что у меня нет дуршлага. Не поверите, это сработало»
«Забыла, что у меня индукционная плита, и по дешевке купила чайник. Выход нашелся»
«Сделала себе ролики, чтобы не тратиться. Пока они едут медленнее, чем я хожу»
А какие бытовые хитрости в повседневной жизни используете вы?
Фото на превью SakuraCha / Reddit
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