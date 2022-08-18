18 человек, которые не учли один маленький нюанс и влипли в историю

Если посмотреть на свою повседневную жизнь и вспомнить, сколько раз все катилось под откос из-за малюсенького промаха, то поговорка «Дьявол кроется в деталях» приобретает еще больший смысл. Запросто ведь можно лишиться новых любимых шорт из-за того, что мозг вовремя не распознал запах краски на ступеньках. Или опростоволоситься на вечеринке из-за того, что не подумал о том, какое там будет освещение. А уж сколько еды было испорчено из-за невключенного таймера — не счесть.

Вот и героям сегодняшней подборки изрядно досталось из-за невнимательности и неидеальных навыков планирования. А мы в ADME еще раз убедились, что в любом деле подумать дважды никогда не помешает.

«А я все думал, почему запах шоколада преследовал меня на выходе из аэропорта»

«Выбегая за ужином, я подумал, что взять машину жены — хорошая идея»

«Хорошо, что заправка находилась под холмом и я смог докатиться до нее». Так это был коварный замысел вашей жены. Хорошо, что моя бросила эту дурацкую привычку оставлять бензобак пустым. © Twistableruby / Reddit

«Вот уж не думала, что о моих фальшивых зубах узнают все на вечеринке. Да еще и таким образом»

Я думаю, не одна вы там так опростоволосились. Мне кажется, у многих были такие пятна в разных местах. © Leinad_Aropmaca / Reddit

«Сел на свежевыкрашенные ступеньки в шортах, которые до этого надевал всего 1 раз»

Вот что случается, если передержать пиццу

«Сегодня утром потерял свои ключи, поэтому решил воспользоваться запасными. Которые, как оказалось, я запер в своей машине»

«По ошибке включил не ту конфорку»

«Совершенно новая рубашка. Решил отрезать бирку внутри. Кажется, резанул с лихвой»

«Решила в кои-то веки расчесать волосы, пока они были влажными. Обычно я этого не делаю, потому что колтуны становятся хуже, когда мокрые. Догадайтесь, что произошло дальше»

«Не учел тот момент, что нельзя гладить ткань из 97 % полиэстера»

«А это вот что, так должно быть?»

Да вы просто порошок перепутали. Использовали средство для ручной стирки вместо порошка для стиральной машины. © Kurgan_IT / Reddit

Вот что происходит, когда люди не читают инструкции и не смотрят на этикетки. © Craygor / Reddit

«Муж думал, что заказал 3 луковицы. А оказалось, 3 мешка»

Этот парень снимал видеопейзаж из окна автобуса около 15 минут, прежде чем понял, что не включил запись

«2 часа прикреплял вешалку для одежды дома у мамы. Только что понял, как напортачил — шкафчик слева теперь не открывается»

«Попробовала обесцветить волосы, чтобы избавиться от рыжины и придать им темно-синий оттенок»

«Осветлитель избавил от цвета только корни, остальное стало розовым. Я все равно покрасила все волосы, думая, что они будут сине-фиолетовыми. Но краска не сработала, и только корни приобрели синий оттенок, а пряди по всей длине остались красными».

«Это был последний пакетик кофе с моим любимым вкусом. А я не заметила, что схватила свою кружку с водой для рисования»

«Подумала, что это остатки масла от завтрака и положила его в свой рис. А это была глазурь от булочки с корицей»

«Не заметил одну маленькую деталь, когда ровнял волосы. Вот такая теперь у меня прическа. Оказалось, насадка триммера упала в процессе стрижки»