18 человек, которые решили продумать все мельчайшие детали, но, кажется, немного перестарались

Люди, конечно, горазды на всевозможные выдумки. И иногда в обычную вещь они добавляют такие детали, что остается только затылок почесать, прежде чем догадаешься, зачем же это было сделано. Какие-то мелочи на поверку оказываются и правда оригинальными и функциональными. А какие-то — верхом абсурда.

«Вот такой набор предметов женской гигиены всегда есть у нас на работе. И все бы ничего, но он в мужском туалете»

В кабинете у дантиста вот такая плюшевая игрушка

Я работаю в компании — дистрибьюторе стоматологических инструментов и постоянно вижу такие вещи. Они пугают меня до чертиков. У компании, которая их производит, есть всевозможные мягкие игрушки, в которые они вставляют зубные протезы: собаки, обезьяны, рыбы, драконы. © SquanchyDEP / Reddit

«Стикеры из магазина мне отправили на крошечном поддоне»

Эти авиалинии каждый раз дают печеньки в разных упаковках, на которых нарисованы все аэропорты, куда летают их самолеты

«Мини-крендельки».

«Не знаю, видели ли вы что-то подобное, но это шоколадки для котов»

«В моем отеле есть меню подушек»

«Меню подушек:

Подушка бойфренда.

Подушка-полумесяц.

Подушка мужа.

Подушка для колен.

Подушка для беременных.

Шейный валик.

Подушка для тех, кто спит на боку.

Подушка для живота».

«Мое такси оказалось еще и круглосуточным магазином»

На курорте в Таиланде записывают прогноз погоды на листочке дерева и оставляют его на подушке

«Погода на завтра: волны и солнце.

Спокойной вам ночи».

Дизайн этой прокладки отдаленно напоминает женскую анатомию, поэтому вы точно знаете, каким концом приклеивать ее спереди, а каким — сзади.

В аэропорту сделали питьевые фонтанчики разной высоты

На носочках для новорожденных зачем-то сделали вот такие штуки

А в чем смысл? Ведь ребенок даже не умеет еще ходить. © Peakatlife / Reddit

Я папа и тревожусь по любому поводу. Тому, кто это придумал, — мое уважение! © RonfarCarlin / Reddit

«Слегка озадачивающая праздничная экспозиция на местном рынке»

Так они же прямо говорят, что путь к его сердцу лежит через желудок. © Supremetacoleader / Reddit

«Заказал кокосовую воду, а ее принесли в самом кокосе»

Хорошо еще, что вы не заказали обычное коровье молоко. © sdforbda / Reddit

На каждое авокадо приклеили этикетки, на которых указано, можно ли есть его сегодня или через сколько дней плод созреет окончательно

«Готов сегодня.

Будет готов через 3–5 дней».

«В мою рубашку вшита салфетка для протирания солнцезащитных очков»

Казалось бы, все учли тут. Но моя жена предупреждает: никогда не протирайте очки тканью, которую стирали с кондиционером для белья или аналогичными средствами. © ambivertsftw / Reddit

«Вот так мой 12-летний сын усовершенствовал свой велосипед: наклеил мини-коврики на педали, чтобы ездить босиком»

Ответ на вопрос «Зачем?» очевиден, но решение просто гениально. © catzhoek / Reddit

«Все эти детали нам отправили в четырех разных пакетах»

«Заказал велосипед, а он пришел в коробке из-под телевизора. Так его замаскировали, чтобы доставщики аккуратно с ним обращались»