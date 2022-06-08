18 человек, которые только заехали в новое жилье и никак не ожидали подвоха
При переезде на новое место жительства невозможно быть готовым ко всему, что может там поджидать. Это может быть что-то занятное, например старый сейф. Или внезапно появившийся гость в виде милого кота. А иногда может быть и так, что все идет наперекосяк, и тогда приходится решать задачи со старыми трубами, плохо работающим душем или сломанной плитой.
Герои нашей подборки сполна оценили прелести переезда, и мы в ADME надеемся, что вас в таких ситуациях будут ждать лишь отрадные сюрпризы.
«Переехал в новый дом. Оказалось, в ванной комнате отсутствует душевая перегородка»
«Я только что заехал в свою первую квартиру, открыл морозилку, а там...»
«Вот такая питьевая вода в моем новом доме»
«Переехал в роскошную квартиру. Каждый угол уникально неровный»
«Только что заселилась. У соседей есть точно такой же кот!»
«В шкафу нашего нового дома есть такой замок, но почему-то снаружи»
«Переехали в новую квартиру. Эти ключи — повсюду. Кто-нибудь знает, для чего они?»
- Проверьте замок входной двери. Возможно, у вас есть крошечная прорезь рядом с замочной скважиной. Этот ключ вставляется туда, затем вы можете повторно «перекодировать» замок под текущий ключ. © FarkFrederick / Reddit (Операция заключается в изменении комбинации запирающих элементов в самом замке. — Прим. ADME)
«Мои друзья только что заехали в старый дом и нашли это в полу»
«В новом доме моих друзей есть вот этот шкаф — только для того, чтобы спрятать колонну»
«Входная дверь в новом доме моей мамы»
«Я была готова к принятию первого душа на новом месте»
«Только что купил новый дом»
«Заехали в свой недавно построенный на заказ дом, и вот где нам решили поставить телевизор»
«Купили новый дом! Решетка плиты была поломана»
«В доме, куда я только что заехал, выключатель света в ванной комнате находится в самом душе»
«Недавно заселился в новый дом, и мне было интересно узнать, почему моя дверь не закрывается»
«Только что переехал в новую квартиру, и здесь происходит вот это. Наверное, предыдущие жильцы не сняли переходник для биде»
«Заехал в новый дом с террасой, и этот кот забрался в мою комнату и спит на моей кровати»
А с какими сюрпризами вы сталкивались при переезде?
Фото на превью cinc0wnz / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые только заехали в новое жилье и никак не ожидали подвоха
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