18 человек, которые только заехали в новое жилье и никак не ожидали подвоха

При переезде на новое место жительства невозможно быть готовым ко всему, что может там поджидать. Это может быть что-то занятное, например старый сейф. Или внезапно появившийся гость в виде милого кота. А иногда может быть и так, что все идет наперекосяк, и тогда приходится решать задачи со старыми трубами, плохо работающим душем или сломанной плитой.

Герои нашей подборки сполна оценили прелести переезда, и мы в ADME надеемся, что вас в таких ситуациях будут ждать лишь отрадные сюрпризы.

«Переехал в новый дом. Оказалось, в ванной комнате отсутствует душевая перегородка»

«Я только что заехал в свою первую квартиру, открыл морозилку, а там...»

«Вот такая питьевая вода в моем новом доме»

«Переехал в роскошную квартиру. Каждый угол уникально неровный»

«Только что заселилась. У соседей есть точно такой же кот!»

«В шкафу нашего нового дома есть такой замок, но почему-то снаружи»

«Переехали в новую квартиру. Эти ключи — повсюду. Кто-нибудь знает, для чего они?»

Проверьте замок входной двери. Возможно, у вас есть крошечная прорезь рядом с замочной скважиной. Этот ключ вставляется туда, затем вы можете повторно «перекодировать» замок под текущий ключ. © FarkFrederick / Reddit (Операция заключается в изменении комбинации запирающих элементов в самом замке. — Прим. ADME)

«Мои друзья только что заехали в старый дом и нашли это в полу»

«В новом доме моих друзей есть вот этот шкаф — только для того, чтобы спрятать колонну»

«Входная дверь в новом доме моей мамы»

«Я была готова к принятию первого душа на новом месте»

«Только что купил новый дом»

«Заехали в свой недавно построенный на заказ дом, и вот где нам решили поставить телевизор»

«Купили новый дом! Решетка плиты была поломана»

«В доме, куда я только что заехал, выключатель света в ванной комнате находится в самом душе»

«Недавно заселился в новый дом, и мне было интересно узнать, почему моя дверь не закрывается»

«Только что переехал в новую квартиру, и здесь происходит вот это. Наверное, предыдущие жильцы не сняли переходник для биде»

«Заехал в новый дом с террасой, и этот кот забрался в мою комнату и спит на моей кровати»

