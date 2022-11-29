18 человек, которым посчастливилось почувствовать себя немножечко первооткрывателем

Бывает, что неожиданно для себя мы находим ответ на один из многочисленных вопросов в духе «Что будет, если?..» Иногда окружающий мир преподносит нам странные сюрпризы, а природа чудит: то подсунет невидимую радугу, а то и вовсе захватит дом.

«Я просто приготовила рис, а он стал вот таким»

Такое происходит потому, что верхняя часть рисового зерна высыхает быстрее, чем нижняя, которая находится в контакте с горячим влажным рисом. По мере испарения воды зернышки вытягиваются вертикально. © PiltdownPanda / Reddit

Вот что происходит, когда вы едете на полной скорости по шоссе со спустившей шиной

«Сделала шоколадный торт и забыла про яйца. И я приготовила другой — вот наглядный пример разницы»

«Без яиц. С яйцами».

«Вот что случается, когда я ем бананы»

«В детстве я обжегся, но отметины появляются только тогда, когда ноги у меня холодные»

Вот что произойдет, если положить авокадо в хлебницу на месяц

Снежный эффект озера на садовом фонаре

Снежный эффект озера — явление, происходящее тогда, когда нижний слой воздуха, нагретый водой озера, захватывает водяной пар из водоема и поднимается вверх через более холодный воздух над ним. Затем пар замерзает и оседает создавая такие фигуры.

Знак «Уступи дорогу» после недавнего ледяного дождя

Промасленный кожаный сапог и необработанный

«На пляже я нашел недалеко друг от друга вот такие 4 мяча для гольфа — в различных стадиях распада»

«Я смог увидеть эту радугу только в поляризационных солнцезащитных очках»

«Фотографии футболки моего друга без вспышки и со вспышкой»

«Ах, природа... Мы уехали из дома на 3 месяца»

«M&M’s пролежали там более 10 лет. Помогал своему боссу прибраться в старом доме и нашел это. Сначала я подумал, что это грязь»

Внутренняя часть недозрелого апельсина

Солнце светило через облако как раз так, чтобы показалось, будто гора горит

«Один из моих бананов так и не дозрел в отличие от остальных»

Большинство импортных бананов собирают зелеными, а затем поливают жидкостью, которая помогает им дозреть. Возможно, этот банан не попал под душ. © yogisanchez / Reddit

«Я сделал это пасхальное яйцо для своей бабушки 25 лет назад. Его пришлось выкинуть, но сначала я решил узнать, что же там теперь внутри»