18 человек, которым посчастливилось почувствовать себя немножечко первооткрывателем
Бывает, что неожиданно для себя мы находим ответ на один из многочисленных вопросов в духе «Что будет, если?..» Иногда окружающий мир преподносит нам странные сюрпризы, а природа чудит: то подсунет невидимую радугу, а то и вовсе захватит дом.
«Я просто приготовила рис, а он стал вот таким»
- Такое происходит потому, что верхняя часть рисового зерна высыхает быстрее, чем нижняя, которая находится в контакте с горячим влажным рисом. По мере испарения воды зернышки вытягиваются вертикально. © PiltdownPanda / Reddit
Вот что происходит, когда вы едете на полной скорости по шоссе со спустившей шиной
«Сделала шоколадный торт и забыла про яйца. И я приготовила другой — вот наглядный пример разницы»
«Без яиц. С яйцами».
«Вот что случается, когда я ем бананы»
«В детстве я обжегся, но отметины появляются только тогда, когда ноги у меня холодные»
Вот что произойдет, если положить авокадо в хлебницу на месяц
Снежный эффект озера на садовом фонаре
Снежный эффект озера — явление, происходящее тогда, когда нижний слой воздуха, нагретый водой озера, захватывает водяной пар из водоема и поднимается вверх через более холодный воздух над ним. Затем пар замерзает и оседает создавая такие фигуры.
Знак «Уступи дорогу» после недавнего ледяного дождя
Промасленный кожаный сапог и необработанный
«На пляже я нашел недалеко друг от друга вот такие 4 мяча для гольфа — в различных стадиях распада»
«Я смог увидеть эту радугу только в поляризационных солнцезащитных очках»
«Фотографии футболки моего друга без вспышки и со вспышкой»
«Ах, природа... Мы уехали из дома на 3 месяца»
«M&M’s пролежали там более 10 лет. Помогал своему боссу прибраться в старом доме и нашел это. Сначала я подумал, что это грязь»
Внутренняя часть недозрелого апельсина
Солнце светило через облако как раз так, чтобы показалось, будто гора горит
«Один из моих бананов так и не дозрел в отличие от остальных»
- Большинство импортных бананов собирают зелеными, а затем поливают жидкостью, которая помогает им дозреть. Возможно, этот банан не попал под душ. © yogisanchez / Reddit
«Я сделал это пасхальное яйцо для своей бабушки 25 лет назад. Его пришлось выкинуть, но сначала я решил узнать, что же там теперь внутри»
А какие любопытные явления вы замечали в последнее время?
Фото на превью Anndddyyyy / Imgur
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