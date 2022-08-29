18 человек рассказали, в какие курьезные ситуации они попадают из-за своего роста

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый высокий человек в мире на данный момент живет в Турции. Его зовут Султан Кесен, его рост — 251 см. Наверняка у него в запасе есть огромное количество баек, связанных с его размерами.

Мы в ADME любим необычных людей и, пока серфили по сети в поисках вдохновения, нашли много занятных историй от людей, отличающихся от прочих своим ростом.

У нас на потоке училась девушка маленького роста. Поточная лекция в аудитории, где столы стоят рядами, как в классе, не амфитеатром. Девушка та садится с парнями «два на два» где-то в конце аудитории. Препод делает перекличку:

— Энская?

— Здесь!

— Энская, вы где? Я вас не вижу, встаньте.

Бас с галерки:

— Она уже стоит. © kakyr / ADME

— Энская? — Здесь! — Энская, вы где? Я вас не вижу, встаньте. Бас с галерки: — Она стоит. kakyr / ADME Многие считают меня высокомерной, потому что я никогда и ни с кем не здороваюсь на улице. Но никому не приходило в голову, что я рассеянная. Могу идти по улице, не замечая ничего, просто идти и думать о своем. Я высокая, меня видно издалека, поэтому все знакомые уже за километр бегут здороваться. А я просто иду мимо в своих облаках под крик знакомого вдали. © Подслушано / Ideer



Я в семье самого маленького роста. Для визуализации: я 150 см, все остальные — от 180 см и выше. И вся моя родня очень любит подойти ко мне со спины, поставить свой подбородок мне на макушку и говорить: «Где Маша? Что-то я не вижу Маши!» Вроде глупый прикол, но как-то прижился и нисколько менее смешным с годами не становится. © Подслушано / Ideer

Я скажу, может быть, банальную, но для некоторых людей, чей рост превышает 180 см, очень важную вещь. Большая часть мебели из магазинов и каталогов рассчитана на людей ростом 165–175 см. Поэтому, если ваш рост превышает данные значения, высоту покупаемой или заказываемой мебели стоит пересмотреть. Говорю вам это как человек, который вынужден мыть посуду и готовить еду, согнувшись буквой «Г», но сидит за чрезвычайно удобным столом для компьютера, сделанным на заказ. © Mairon2 / Pikabu

Я вышла замуж за мужчину своей мечты спустя 9 лет! Он на дюйм ниже и самый удивительный человек, которого я знаю. © Unknown author / Reddit

Я высокая — 180 см, в 18 лет получила самый смешной комплимент. Шагаю походкой «от бедра» мимо кучки мужчин, и тут из этой толпы выступает дедок и смачно так: «Эх, смотрите, мужики, вот шагает генофонд нашей нации, вот таким надо рожать, и побольше!» А потом повернулся к ним, вздохнул и сказал: «Но не от вас, конечно, не от вас». © Подслушано / Ideer

Мой парень живет в университетской общаге, а я местная. Помню, была у них какая-то гулянка, а вахтерша — злая тетка, гостей не пропускала надолго. Мы придумали выход: я залезла в чемодан недалеко от общаги, и мой парень провез меня к себе в комнату как его собственные вещи. Все прошло отлично! Я маленькая девушка, мой рост — 155 см. © Подслушано / Ideer

Мой рост — около 180 см. Парень выше 190 см позвал меня на свидание и целый вечер доставал меня вопросами и комментариями о том, каково мне быть такой высокой. Апофеозом стала фраза: «Я обычно встречаюсь с невысокими девушками, моя последняя подруга была около 155 см». В итоге я извинилась и ушла пораньше. Он до сих пор удивлен, что я не хочу второго свидания. © Lovveen / Reddit

Ходила на свидание со своим 2-метровым парнем. Он отлучился в туалет, а когда возвращался, хихикал. Спросила, что его так развеселило, а он достал свой телефон, чтобы показать мне это. © marlongo / Reddit

Я человек скромный, но крупногабаритный (192 см — рост и 110 кг — вес). При этом я не толстый. Я ношу XXL потому, что у меня широкие плечи, а вся верхняя одежда этого размера шьется таким кроем, что в ней нет места для плеч, но есть обширная зона для пузика... Если собрать всю одежду, которая подходит мне по размеру, получится высокий мужик с тонкими ногами, значительным отвисшим пузиком и узкими плечами. Это же карикатура какая-то! © Lite.Copywrite / Pikabu

Мой рост — почти 2 метра, и мне без разницы — верхняя полка, нижняя, самолет, автобус, маршрутка... Мне везде паршиво. © Ziczag4 / Pikabu

Мы с подругой поехали на рок-концерт. Мне не особо нравилась эта группа, но подруга очень просила поехать вместе. Я постаралась скрыться в толпе (это легко, когда ты полтора метра ростом), но все с криком: «Уступите, маленькому человеку не видно!» — протолкнули меня вперед. Я стояла в первом ряду, пытаясь подпевать тому, чего не знаю, а высокая подруга орала все песни где-то в конце клуба. Вот и пойми, везение это или неудача. © Подслушано / Ideer

Не так давно у меня было собеседование по телефону. Работодатель был очень дружелюбен и восхищен моими навыками, ему понравились вопросы, которые я задавал, и мне сразу же назначили очное собеседование. Когда я пришел, лицо у человека сразу же вытянулось, а его энтузиазм убавился. Работу я так и не получил. Мой рост — 162 см. © David Breaux / Quora

Я миниатюрная женщина, мой рост — 149 см. Раньше меня это беспокоило, но теперь я использую свое телосложение в личных интересах. Например, когда ко мне стучатся незнакомцы и спрашивают: «Родители дома?», я отвечаю: «Нет». Я сама давно мама, но им об этом знать необязательно. © JNDFANTASY / Reddit

Я высокая и большая, как сестра Хагрида, а все мои подруги — изящные и стройные девушки. У меня есть любимый жених, поклонников всегда хватало, но недавно я услышала, как одна подруга говорит другой: «Хорошо, когда есть человек, на чьем фоне лучше выглядишь. Как у нас есть Аня». Аня, то есть я, обросла обидами и комплексами за долю секунды. Теперь кажусь себе слоном в стае фламинго. Двуличных и мерзких фламинго, которых хочется растоптать. © Подслушано / Ideer

Я парень невысокого роста, мой друг такой же. Мы по очереди садимся друг другу на плечи в плаще, когда выходим на улицу. © bayou_billy / Reddit

Я высокая — выше 180 см. Шла по улице расстроенная, потому что опять примеряла одежду, которая мне не подошла из-за роста. И вдруг ко мне подошел парень и заговорил. Он сказал, что я симпатичная, попросил номер телефона, а потом ни с того ни с сего спросил, мужчина ли я. Это был такой неожиданный и шокирующий вопрос, что я просто сделала паузу, сказала «нет» и ушла. © SwimmingOnLand / Reddit