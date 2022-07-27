18 случаев, когда чье-то терпение держалось на волоске из-за странностей окружающих

Некоторые окружающие умеют подпортить нам нервы. Иногда это мелочи вроде разлитого в машине супа. Но бывают и ситуации, в которых люди ведут себя так, что медленно сводят нас с ума. Например, когда кто-то совсем не хочет следить за порядком в квартире или ведет себя слишком экстравагантно в офисе.

Как бы то ни было, чтобы стало легче, нужно поделиться своими переживаниями с окружающими. Именно это и сделали герои нашей статьи, а мы в ADME можем только их поддержать.

«Коллега оставил в общем холодильнике сливки для кофе прямо в пакете из-под грудного молока»

«Туалетная бумага в нашей компании»

«Мой любимый ночной перекус»

У итальянцев был бы нервный срыв после этого... © Put_It_All_On_Blck / Reddit

«Комната моей тети и ее детей. В остальной части дома они тоже постарались, после чего обвинили в беспорядке меня с сестрой и бабушку»

«Моя дочь резко схватила пакет, из-за чего крышка отскочила от супа»

«Брат сделал вот это с единственными ножницами в доме»

«Жена смотрит сериал на планшете, который заряжается от ноутбука, находясь при этом перед 65-дюймовым телевизором с динамиками. Почему?!»

«Моя мама ест попкорн, который я обычно покупаю, но при этом никогда не доедает его, оставляя мне мелкие кусочки на дне пачки»

«Кто-то оставил это в уборной в офисе жены»

Мужчина использовал информационную брошюру в качестве подставки для своих босых ног. А потом положил ее на место

«Сосед думает, что моя дорожка у дома — это идеальное место для бассейна его детей»

«В таком виде мой сосед оставил раковину перед отъездом на 2,5 недели»

«Люди, которые паркуются прямо на тротуаре, когда впереди есть еще много места, так бесят!»

«Моя жена почему-то считает, что делать вот так абсолютно нормально»

«Моя двоюродная сестра использует приставку в качестве удлинителя»

Когда ты думаешь, что важнее других, поэтому занимаешь сразу 2 места на парковке

«Выехала из квартиры на месяц раньше, чем должна была, потому что я всегда была единственным человеком, который за всеми убирал. Заехала сегодня забрать кое-какие вещи и увидела такую картину»

«Вот что бывает, если в одном месте оказывается дорогой монитор и очень вспыльчивый младший брат»