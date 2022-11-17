18 человек, у которых логика играет свои концерты, и все равно, что подумают другие

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На стандартные поступки без сучка, без задоринки мы обычно даже не обращаем внимания. Поэтому в нашей жизни так важны оригиналы, которые своими феерическими выходками добавят любому дню перчинку. Иногда что-то чудят друзья или родственники, а иногда и абсолютно незнакомые персонажи в супермаркетах и на улицах. Но в любом случае их чудные поступки надолго оседают в памяти.

Кто-то решил помыть окна...

«Мужчина моей мамы установил такой писсуар прямо на улице!»

Если это работает — значит, это хороший лайфхак

Пишу на руках заметки. Иногда бывает достаточно длинный список того, что нужно сделать или купить (по всей внутренней стороне предплечья). Один раз даже приняли за тату, а все из-за того, что если поставлю крестик, то обязательно забуду, что мне нужно. P. S. На телефоне или в блокноте мне писать лень, да и таскаться с блокнотом не вариант. © Подслушано / Ideer

«Моей бабушке не нравились ее первые зубные протезы, поэтому она покрыла их бронзой»

«Пошел в супермаркет за курицей гриль на выходные, но эта дама забрала все, что было...»

В семье нужно быть готовым к любым неожиданностям

У папы свои словечки и названия. Картошка — это карра, вкусная еда — рафаэллушки. Когда я спрашиваю у мамы: «А что такое Сергей?» — она спокойно говорит: «Капуста». На мою упавшую челюсть отвечает: «А я с этим чудилой уже больше 30 лет живу». © Подслушано / Ideer

Кто-то решил заплести косу на кукурузе

«На мой забор упало дерево. Делаю все возможное, пока жду ремонтников»

«Осторожно, собака».

Не всегда знаешь, с какими странностями любимых придется смириться в браке

Я люблю разговаривать сама с собой. Очень. Не то чтобы у меня есть воображаемый друг, мне просто становится лучше, когда проговариваю про себя какой-нибудь неудачный недавний диалог, представляя, как разбиваю доводы своих оппонентов в пух и прах. Тогда я меньше переживаю, что «вот так тогда не сказала». Для меня в этом ничего такого нет, даже помогает, но вот мужа моего пугает: он-то не знает, о чем я думаю в этот момент, а только видит, как я сосредоточенно что-то делаю, шевеля при этом губами. © Подслушано / Ideer

«Вот как моя девушка делает тосты!»

Этот парень в супермаркете положил на ленту один-единственный помидор

«Друг решил напечатать себе такой магнит на 3D-принтере»

«Пол в ванной моей бабушки весь в ковролине»

«Жена любит засыпать, держа меня за руку. Я хотел полазить в телефоне, поэтому выкрутился так»

«Моя 9-летняя дочь предложила отредактировать фото и сгладить прыщи брата на снимке, который он отправлял в новую школу...»

Когда ты в костюме в улицах идешь по улицам

Кто-то решил, что это гораздо эффективнее ершика

«Пришел с ночной смены, жена оставила на сковородке»