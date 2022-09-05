18 доказательств того, что не только в сказках случаются чудесные перевоплощения
Подростковый период всегда непрост для человека. Взросление редко проходит без проблем с кожей, неудачных стрижек и ошибочных стилевых решений. Поэтому трудно представить, глядя на нескладных тинейджеров, насколько привлекательными они станут.
Мы в ADME с любопытством смотрим на волшебные преображения людей и не смогли пройти мимо фотографий, которые так наглядно это демонстрируют.
«Я перестал выпрямлять волосы. Теперь мне частенько говорят, что я похож на Киану Ривза»
«Прошло 2 года, и теперь я нравлюсь себе гораздо больше»
Из обычного подростка превратился прямо-таки в кинозвезду
- Когда я увидел фото «до», то решил: куда уж лучше-то? А потом увидел фото «после» и понял. © ihateusernames0000 / Reddit
«С 16 лет я похудела больше чем на 30 кг»
«Ощущение, что прошла целая вечность»
Только глаза выдают, что это тот же самый человек
«Старые фотки меня ужасно бесят»
«О чем я только думал, когда одевался так в 13 лет?!»
«В последние годы я перестал выщипывать брови, начал заниматься спортом и ухаживать за кожей, постригся. Я никогда еще не чувствовал себя так хорошо»
«В 15 лет я весила гораздо больше. И совсем не знала, как ухаживать за волосами»
Снять брекеты, чуть изменить стиль — и такой шикарный результат!
Когда выросла настоящей красоткой. Глаза прямо сияют!
Всего 4 года прошло, а такие разительные перемены
10 лет разницы между фотографиями
«Теперь я уверена в себе»
«Я все еще далек от идеала, но стало гораздо лучше»
«Тут дело не только в том, насколько я изменилась внешне. Тут еще и уверенность в себе, и готовность пробовать что-то новое»
«К 21 году я стала выглядеть так. Мечты и правда сбываются»
Как вы считаете, кто из этих «утят» превратился в самого прекрасного «лебедя»?
Фото на превью 531345wert / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что не только в сказках случаются чудесные перевоплощения
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