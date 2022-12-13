18 доказательств того, что обычный поход в магазин за хлебушком может преподнести кучу сюрпризов

Как правило, мы посещаем магазины по принципу «чем быстрее, тем лучше», чтобы не отвлекаться на ерунду и не поддаваться на маркетинговые уловки. Поэтому можем упустить много занятного: непривычные нам продукты, своеобразные детали интерьера или просто комические диалоги. Однако некоторые внимательные покупатели только рады поделиться со всеми своими находками из магазинов.

«На моем местном рынке продаются яйца эму. По словам продавщицы, они очень сытные и одно такое эквивалентно примерно десяти куриным яйцам»

«В торговом центре я нашла вот такую соль для ванн — в виде тостера»

Производители заявляют, что этот унитаз может смыть 7 бильярдных шаров за один раз

Оплата не прошла

Зашел вчера в продуктовый магазинчик у дома, прикупить по мелочи. На кассе девушка, оплата по карте. Пока кассир складывает в пакет мои продукты, провожу по терминалу, ничего. Переворачиваю карту, провожу, опять ничего. Смотрю на карту (карту пару дней назад выпустили), вроде нормально все с ней, провожу опять, ничего. Говорю: «У вас с терминалом, может, что-то, не проходит оплата». Кассирша смотрит на меня как на дурака, убирает из под моей руки с картой свой телефон, который лежал экраном вверх, и двигает ко мне терминал. Оплата прошла. © Ikolos / Pikabu

Мало того, что это желе из сладкого перца. Так оно еще и в баночке, которую потом можно использовать как стакан

«В моем местном супермаркете есть стенд со всеми ингредиентами для гуакамоле»

Местный продуктовый магазин хранит ананасовый перевернутый торт вверх ногами

В шведском магазине туалетная бумага хранится в холодильнике

О шариках и прищепках

Зашла в магазин на первом этаже дома. Там торгуют всем, «от прокладок до подтяжек». В смене была знакомая продавщица. Которая поведала мне о том, как вчера к новой сменщице заходила «какая-то ненормальная», которая купила воздушные шарики и прищепки, чтобы с этим развлекаться. Я охотно поохала и вышла. Знакомая никогда не узнает, что если надуть шарик и зажимать горловину прищепкой, то он будет забавно свистеть в разных тональностях. И о том, что вчера я тоже посещала их магазин. © JxaJxa / Pikabu

«В пекарне в моем районе есть „эталоны“ толщины ломтиков хлеба»

Эта тайская колбаса выпускается с одним перцем чили

«Я наткнулся на эти чипсы со вкусами „Жареный цыпленок“ и „Фри с подливкой“»

На бассейне, который собирает воду с протекающей крыши в спортивном магазине, висит табличка «Нырять запрещено»

Местный продуктовый магазин использует робота для инвентаризации товаров

«Нашла этот красочный набор из 12 яиц»

«Наткнулся на батарейки с „горьким покрытием“, чтобы дети не могли их проглотить»

Просто безумное количество камер в магазине

Будущее уже тут

Работаю в магазине кассиром. Отоваривается, значит, у меня молодой парнишка, а за ним в очереди стоит бабка. Картина следующая: я заканчиваю пробивать товар, озвучиваю цену, на что тот отвечает, что оплатит QR- кодом. Бабка в недоумении наблюдала за тем, что он делает, а потом как крикнет на весь магазин: «Да ё-моё! Я только привыкла, что люди телефоном и часами покупки оплачивают! А он тут, блин, бумажку сфотографировал, и готово!» Ржала вся очередь. © parassit / Pikabu