18 фото, которые как бы говорят: «На близких надейся, но и ушами не хлопай»

Родню, как говорится, не выбирают. Поэтому иногда приходится терпеть их выходки, несносный характер и всякие закидоны, продолжая любить. А вот друзей и супругов мы выбрать, конечно, можем. Но и те умудряются зачастую взбесить так, что у нас чуть ли не дым из ушей от злости идет. Пользователи сети решили поделиться снимками, на которых как раз запечатлели именно такие моменты.

«Купил минивэн у друга несколько недель назад. В машине постоянно появлялась паутина, и я решил применить средство от насекомых. И вот что обнаружил после»

Да с таким другом и врагов не надо. © Gummikalsong / Reddit

«Мой парень уезжал на выходные, а потом пытался меня убедить, что на фото это всего лишь верхушка каноэ»

Я бы больше расстроился оттого, что он думает, будто ты настолько глупа. © Every-Chemistry-2969 / Reddit

«Друзья были ответственны за то, чтобы забрать мой свадебный торт из пекарни»

«Мой парень не убрал кошачий корм перед запуском робота-пылесоса»

Так, теперь нам срочно нужно знать, кому из них досталось за это — коту, пылесосу или парню? © Remarkable_Job_5054 / Reddit

«Друг остановился в их квартире во время отпуска. И только что отправил им это»

«Брат моего парня живет с нами уже целое лето. И у него есть дурацкая привычка открывать и использовать что-то новое, прежде чем закончить старое»

«Цельное молоко».

«Отец напрочь отказывается утилизировать этот батарейный блок. Он и слышать не хочет о том, что блок может взорваться»

А почему, по его мнению, телефон так раздулся? «Забеременел»? © MukoNoAkuma / Reddit

«Такое вот доброе утро. Нашла в морозилке стеклянные бутылки своего парня. А сам он на работе»

«Друг прыгнул на мой тромбон. Вот результат»

По крайней мере, это получилось случайно и он предложил оплатить починку. Я бы подумала, прежде чем впредь подпускать такого друга к своим вещам. Ведь очевидно, что тот, кто вытворил такое, не обладает здравым смыслом. © mooiooioo / Reddit

«Моя девушка принципиально не меняет рулон. Она будет использовать бумагу вот так, пока та не закончится»

«Если я попрошу, она поменяет, конечно, но без просьбы — никогда. Не могу этого понять».

«Позволил другу пожить у нас какое-то время. И вот что он начал оставлять по всему дому»

А я еще жаловалась, что у меня нет друзей. Вот почему мне они и не нужны. © SurvivalOfTheSick / Reddit

«Это что, взятка? На нашу годовщину муж укатил с друзьями на охоту. Я не собиралась обижаться, но от такого подарочка чувствую себя отвратно»

«Попросил друга записать видео, как я катаюсь на коньках. Тот снял только мои ноги. И такое уже не в первый раз»

«Это я решил помочь своему отцу со стройкой. Вот как я прибил балку»

Ну что же, о помощи он тебя явно больше ни в жизнь не попросит. © PineappleP****** / Reddit

«Моя сестра принесла почту. А потом засунула ее под ковер, а не под дверь моей спальни»

«Друг брал у меня грузовик, а потом вернул его вот в таком состоянии. Он решил залить топлива всего на $ 10»

Полагаю, что больше он тебе не друг. © Isaocat_ / Reddit

«Застрял на парковке, потому что мой шурин решил запустить обновление программного обеспечения в электромобиле в 10:30 вечера»

«Просыпаюсь рано утром, чтобы приготовить завтрак для 3 своих братьев. После завтрака прошу их помыть посуду. Иду в ванную и вот что нахожу под горой все той же грязной посуды»

«От: [***]. Изв е ни».