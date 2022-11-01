18 фото, которые как бы говорят: «На близких надейся, но и ушами не хлопай»
Родню, как говорится, не выбирают. Поэтому иногда приходится терпеть их выходки, несносный характер и всякие закидоны, продолжая любить. А вот друзей и супругов мы выбрать, конечно, можем. Но и те умудряются зачастую взбесить так, что у нас чуть ли не дым из ушей от злости идет. Пользователи сети решили поделиться снимками, на которых как раз запечатлели именно такие моменты.
«Купил минивэн у друга несколько недель назад. В машине постоянно появлялась паутина, и я решил применить средство от насекомых. И вот что обнаружил после»
- Да с таким другом и врагов не надо. © Gummikalsong / Reddit
«Мой парень уезжал на выходные, а потом пытался меня убедить, что на фото это всего лишь верхушка каноэ»
- Я бы больше расстроился оттого, что он думает, будто ты настолько глупа. © Every-Chemistry-2969 / Reddit
«Друзья были ответственны за то, чтобы забрать мой свадебный торт из пекарни»
«Мой парень не убрал кошачий корм перед запуском робота-пылесоса»
- Так, теперь нам срочно нужно знать, кому из них досталось за это — коту, пылесосу или парню? © Remarkable_Job_5054 / Reddit
«Друг остановился в их квартире во время отпуска. И только что отправил им это»
«Брат моего парня живет с нами уже целое лето. И у него есть дурацкая привычка открывать и использовать что-то новое, прежде чем закончить старое»
«Цельное молоко».
«Отец напрочь отказывается утилизировать этот батарейный блок. Он и слышать не хочет о том, что блок может взорваться»
- А почему, по его мнению, телефон так раздулся? «Забеременел»? © MukoNoAkuma / Reddit
«Такое вот доброе утро. Нашла в морозилке стеклянные бутылки своего парня. А сам он на работе»
«Друг прыгнул на мой тромбон. Вот результат»
- По крайней мере, это получилось случайно и он предложил оплатить починку. Я бы подумала, прежде чем впредь подпускать такого друга к своим вещам. Ведь очевидно, что тот, кто вытворил такое, не обладает здравым смыслом. © mooiooioo / Reddit
«Моя девушка принципиально не меняет рулон. Она будет использовать бумагу вот так, пока та не закончится»
«Если я попрошу, она поменяет, конечно, но без просьбы — никогда. Не могу этого понять».
«Позволил другу пожить у нас какое-то время. И вот что он начал оставлять по всему дому»
- А я еще жаловалась, что у меня нет друзей. Вот почему мне они и не нужны. © SurvivalOfTheSick / Reddit
«Это что, взятка? На нашу годовщину муж укатил с друзьями на охоту. Я не собиралась обижаться, но от такого подарочка чувствую себя отвратно»
«Попросил друга записать видео, как я катаюсь на коньках. Тот снял только мои ноги. И такое уже не в первый раз»
«Это я решил помочь своему отцу со стройкой. Вот как я прибил балку»
- Ну что же, о помощи он тебя явно больше ни в жизнь не попросит. © PineappleP****** / Reddit
«Моя сестра принесла почту. А потом засунула ее под ковер, а не под дверь моей спальни»
«Друг брал у меня грузовик, а потом вернул его вот в таком состоянии. Он решил залить топлива всего на $ 10»
- Полагаю, что больше он тебе не друг. © Isaocat_ / Reddit
«Застрял на парковке, потому что мой шурин решил запустить обновление программного обеспечения в электромобиле в 10:30 вечера»
«Просыпаюсь рано утром, чтобы приготовить завтрак для 3 своих братьев. После завтрака прошу их помыть посуду. Иду в ванную и вот что нахожу под горой все той же грязной посуды»
«От: [***]. Извени».
Расскажите нам о последней выходке, которую учудили ваши родные или друзья.
Фото на превью SoNotCool / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 фото, которые как бы говорят: «На близких надейся, но и ушами не хлопай»
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