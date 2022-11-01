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18 фото, которые как бы говорят: «На близких надейся, но и ушами не хлопай»

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Родню, как говорится, не выбирают. Поэтому иногда приходится терпеть их выходки, несносный характер и всякие закидоны, продолжая любить. А вот друзей и супругов мы выбрать, конечно, можем. Но и те умудряются зачастую взбесить так, что у нас чуть ли не дым из ушей от злости идет. Пользователи сети решили поделиться снимками, на которых как раз запечатлели именно такие моменты.

«Купил минивэн у друга несколько недель назад. В машине постоянно появлялась паутина, и я решил применить средство от насекомых. И вот что обнаружил после»

«Мой парень уезжал на выходные, а потом пытался меня убедить, что на фото это всего лишь верхушка каноэ»

«Друзья были ответственны за то, чтобы забрать мой свадебный торт из пекарни»

«Мой парень не убрал кошачий корм перед запуском робота-пылесоса»

  • Так, теперь нам срочно нужно знать, кому из них досталось за это — коту, пылесосу или парню? © Remarkable_Job_5054 / Reddit

«Друг остановился в их квартире во время отпуска. И только что отправил им это»

«Брат моего парня живет с нами уже целое лето. И у него есть дурацкая привычка открывать и использовать что-то новое, прежде чем закончить старое»

«Цельное молоко».

«Отец напрочь отказывается утилизировать этот батарейный блок. Он и слышать не хочет о том, что блок может взорваться»

  • А почему, по его мнению, телефон так раздулся? «Забеременел»? © MukoNoAkuma / Reddit

«Такое вот доброе утро. Нашла в морозилке стеклянные бутылки своего парня. А сам он на работе»

«Друг прыгнул на мой тромбон. Вот результат»

  • По крайней мере, это получилось случайно и он предложил оплатить починку. Я бы подумала, прежде чем впредь подпускать такого друга к своим вещам. Ведь очевидно, что тот, кто вытворил такое, не обладает здравым смыслом. © mooiooioo / Reddit

«Моя девушка принципиально не меняет рулон. Она будет использовать бумагу вот так, пока та не закончится»

«Если я попрошу, она поменяет, конечно, но без просьбы — никогда. Не могу этого понять».

«Позволил другу пожить у нас какое-то время. И вот что он начал оставлять по всему дому»

  • А я еще жаловалась, что у меня нет друзей. Вот почему мне они и не нужны. © SurvivalOfTheSick / Reddit

«Это что, взятка? На нашу годовщину муж укатил с друзьями на охоту. Я не собиралась обижаться, но от такого подарочка чувствую себя отвратно»

«Попросил друга записать видео, как я катаюсь на коньках. Тот снял только мои ноги. И такое уже не в первый раз»

«Это я решил помочь своему отцу со стройкой. Вот как я прибил балку»

  • Ну что же, о помощи он тебя явно больше ни в жизнь не попросит. © PineappleP****** / Reddit

«Моя сестра принесла почту. А потом засунула ее под ковер, а не под дверь моей спальни»

«Друг брал у меня грузовик, а потом вернул его вот в таком состоянии. Он решил залить топлива всего на $ 10»

«Застрял на парковке, потому что мой шурин решил запустить обновление программного обеспечения в электромобиле в 10:30 вечера»

«Просыпаюсь рано утром, чтобы приготовить завтрак для 3 своих братьев. После завтрака прошу их помыть посуду. Иду в ванную и вот что нахожу под горой все той же грязной посуды»

«От: [***]. Извени».

Расскажите нам о последней выходке, которую учудили ваши родные или друзья.

Фото на превью SoNotCool / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 фото, которые как бы говорят: «На близких надейся, но и ушами не хлопай»
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