18 фото, которые однозначно стоят того, чтобы их увеличить
«Оскар» вручают в том числе за роли второго плана. А персонажи второго плана могут быть любопытны не только в кино, но и на фото. Зачастую, если увеличить снимки, можно разглядеть уморительных людей и животных на заднем плане, которые легко поднимут настроение или заставят задуматься о происходящем.
ADME предлагает полюбоваться снимками, которые заиграют новыми красками, если присмотреться к ним повнимательнее.
«О, отлично, теперь я должен поделиться со всеми четырьмя»
«Я сфотографировал возмутительно фотогеничного парня»
«Ходила в контактный зоопарк. Там на ногу моей подруги наступила свинья»
Позировать, как выяснилось, умеют не только люди, но и животные. В частности, белки
«Заметили на нашей фотографии летающего парня»
«Мой племянник, такой крутой и беззаботный. А на заднем плане его отец»
Кажется, собака не подозревает, что кот в корзине портит фото
«На вечеринке своего кузена несколько лет назад я (на качелях сзади) случайно испортил фото. Увеличьте для полного эффекта»
«Мальчишка влез в кадр, когда я фотографировал череп тираннозавра в музее естествознания»
Вот так на самом деле делают удачные снимки малышей
Девушки, внимание, у вас конкурент на звание лучшей фотомодели
Кошки не могут позволить собакам жить в мире
«Я не знаю девушку позади меня»
Парень наверху лестницы явно добавляет изюминку в обычное семейное фото
«Фотографировал сестру за обедом, но после за ее спиной заметил...»
Интересно, заметили ли девушки, что они фотографируются не вдвоем
Мастер маскировки
«Устроили чаепитие. Только через несколько часов я обнаружила маленького проказника под столом»
Какая фотография рассмешила вас больше остальных? Есть ли у вас подобные снимки?
Фото на превью jak*** / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 фото, которые однозначно стоят того, чтобы их увеличить
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