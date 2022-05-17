18 фото, которые однозначно стоят того, чтобы их увеличить

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«Оскар» вручают в том числе за роли второго плана. А персонажи второго плана могут быть любопытны не только в кино, но и на фото. Зачастую, если увеличить снимки, можно разглядеть уморительных людей и животных на заднем плане, которые легко поднимут настроение или заставят задуматься о происходящем.

ADME предлагает полюбоваться снимками, которые заиграют новыми красками, если присмотреться к ним повнимательнее.

«О, отлично, теперь я должен поделиться со всеми четырьмя»

«Я сфотографировал возмутительно фотогеничного парня»

«Ходила в контактный зоопарк. Там на ногу моей подруги наступила свинья»

Позировать, как выяснилось, умеют не только люди, но и животные. В частности, белки

«Заметили на нашей фотографии летающего парня»

«Мой племянник, такой крутой и беззаботный. А на заднем плане его отец»

Кажется, собака не подозревает, что кот в корзине портит фото

«На вечеринке своего кузена несколько лет назад я (на качелях сзади) случайно испортил фото. Увеличьте для полного эффекта»

«Мальчишка влез в кадр, когда я фотографировал череп тираннозавра в музее естествознания»

Вот так на самом деле делают удачные снимки малышей

Девушки, внимание, у вас конкурент на звание лучшей фотомодели

Кошки не могут позволить собакам жить в мире

«Я не знаю девушку позади меня»

Парень наверху лестницы явно добавляет изюминку в обычное семейное фото

«Фотографировал сестру за обедом, но после за ее спиной заметил...»

Интересно, заметили ли девушки, что они фотографируются не вдвоем

Мастер маскировки

«Устроили чаепитие. Только через несколько часов я обнаружила маленького проказника под столом»