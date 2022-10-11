18 фото, после просмотра которых хочется спросить: «И как это теперь развидеть?»

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Героям нашей статьи посчастливилось сделать маленькое открытие. И они решили поделиться этим с остальными. А вдруг кто-то не знает, как выглядит хот-дог с пастой, пузырек из уранового стекла для духов или что будет с обувью, в которой прошлись по высохшему соленому озеру.

Обычные макароны и макароны высшего сорта, изготовленные на итальянском оборудовании

В Лондоне ручки некоторых дверей расположены в центре, а не сбоку

«На камере моего телефона образовалась грязь в виде такой же загогулины, какая иногда появляется у меня перед глазами»

Просто часы с 24-часовым циферблатом

Лиссабон стоит на семи холмах. Для того чтобы жителям и туристам было легче перемещаться между районами, был установлен эскалатор под открытым небом

Все эти ракушки прибило ураганом «Иэн»

Смола вытекает из досок только что построенного домика

Флакон для духов из уранового стекла, сделанный в 1800-е годы

«Срез сучка на моей деревянной двери светится красным, когда за дверью сияет солнце»



В местной библиотеке есть кабинка, куда можно зайти, чтобы поговорить по телефону

«Добро пожаловать в уголок тишины».

Прибор для визуализации вен, оказывается, подсвечивает не только вены, но и татуировки

Машина с тремя дверьми с каждой стороны

Удивительно плодовитая яблоня



В Японии можно купить спагетти в булочке для хот-дога. Это называется «наполитанский ролл»

«Столб света, который мне удалось запечатлеть»



«Я прошелся по высохшему соленому озеру»

«Мой отец поймал этого оранжево-черного лобстера»

«Мама прислала совершенно обычную фотографию, на которой мой папа держит меня на руках сразу после рождения. Врач явно перестарался со щипцами»