18 фотографий, после просмотра которых смело можно сказать «Я видел все!»
Жизнь полна необыкновенных моментов, которые заставляют нас изумляться снова и снова. Иногда некоторые события и вовсе кажутся практически невозможными, но все-таки становятся частью реального мира. Мы сделали подборку из 15+ умопомрачительных фотографий. На них запечатлены ситуации, о которых мы и подумать не могли, а они произошли на самом деле.
«Рентгенография руки, смоченной в йоде. Йод поглощает рентгеновские лучи и подсвечивает кожу вокруг костей, отчего она кажется прозрачной»
«Вот что бывает, когда ртуть попадает на золотое кольцо. Бабушка хранила золотое колечко в коробочке с ртутным градусником, она упала, и ртуть попала на него»
«Повезло, что быстро успели удалить ртуть, — полировка-чистка-мойка, и колечко спасено».
Крысы прогрызли себе путь в холодильник
- Чеддер настолько хорош, что они перегрызут холодильник, чтобы его попробовать.
© WuTangNameGenorator / Reddit
- Это как побег из Шоушенка, только наоборот. © *****0matt / Reddit
Если в духовке лопнет защитное стекло
- Вот почему не надо печь торт на максимальной температуре. © faded_on_10 / Reddit
Серная кислота попала на полотенце
«Так выглядит вилка, зубчики которой забыли разделить на производстве»
«Оставил на месяц соленую воду в стакане, и в нем образовались кристаллики соли»
«Я случайно засунул в стирку коробок спичек, теперь это коробка палочек»
Когда у аккумулятора в телефоне вышел срок годности
Брошенный ботинок в лесу
«Так выглядит дыня, которую оставили в холодильнике на даче на целый сезон»
- Ого, странно, что она не растеклась повсюду! © Unknown author / Reddit
«Мама узнала, что термометр не стоит использовать в духовке»
Конденсат осел на паутине
«Постирала в прачечной пакетик с солью и перцем»
«Моя рука после 20 минут мытья посуды»
В выброшенной кукурузе проросли семена
«Купил противень, на стоянке он выскользнул из моей корзины и угодил под машину»
Бывает, что семена начинают прорастать внутри лимона
Жизнь полна сюрпризов, и эти 18 фотографий являются ярким доказательством этого. Они напоминают нам, что реальность может быть гораздо более поразительной и непредсказуемой, чем мы думаем. Каждая из этих фотографий говорит, что в мире происходят незаурядные события, и дает нам шанс открыть привычные вещи с необычной стороны.