18 фотографий, после просмотра которых смело можно сказать «Я видел все!»

Жизнь полна необыкновенных моментов, которые заставляют нас изумляться снова и снова. Иногда некоторые события и вовсе кажутся практически невозможными, но все-таки становятся частью реального мира. Мы сделали подборку из 15+ умопомрачительных фотографий. На них запечатлены ситуации, о которых мы и подумать не могли, а они произошли на самом деле.

«Рентгенография руки, смоченной в йоде. Йод поглощает рентгеновские лучи и подсвечивает кожу вокруг костей, отчего она кажется прозрачной»

«Вот что бывает, когда ртуть попадает на золотое кольцо. Бабушка хранила золотое колечко в коробочке с ртутным градусником, она упала, и ртуть попала на него»

«Повезло, что быстро успели удалить ртуть, — полировка-чистка-мойка, и колечко спасено».

Крысы прогрызли себе путь в холодильник

Чеддер настолько хорош, что они перегрызут холодильник, чтобы его попробовать.

© WuTangNameGenorator / Reddit

© WuTangNameGenorator / Reddit Это как побег из Шоушенка, только наоборот. © *****0matt / Reddit

Если в духовке лопнет защитное стекло

Вот почему не надо печь торт на максимальной температуре. © faded_on_10 / Reddit

Серная кислота попала на полотенце

«Так выглядит вилка, зубчики которой забыли разделить на производстве»

«Оставил на месяц соленую воду в стакане, и в нем образовались кристаллики соли»

«Я случайно засунул в стирку коробок спичек, теперь это коробка палочек»

Когда у аккумулятора в телефоне вышел срок годности

Брошенный ботинок в лесу

«Так выглядит дыня, которую оставили в холодильнике на даче на целый сезон»

Ого, странно, что она не растеклась повсюду! © Unknown author / Reddit

«Мама узнала, что термометр не стоит использовать в духовке»

Конденсат осел на паутине

«Постирала в прачечной пакетик с солью и перцем»

«Моя рука после 20 минут мытья посуды»

В выброшенной кукурузе проросли семена

«Купил противень, на стоянке он выскользнул из моей корзины и угодил под машину»

Бывает, что семена начинают прорастать внутри лимона