18 любителей чистоты, которые отмыли то, на что другие люди уже давно махнули рукой

Нередко у людей полярные мнения об уборке. Кто-то от этого процесса расслабляется и с удовольствием надраивает все поверхности. А для других это настоящая мука и страдания. Однако точно нельзя поспорить с тем, что, если об уборке забыть надолго, а потом собраться с силами и навести марафет, контраст будет разительным и приятным. Герои этой статьи убедились в этом на своем опыте.

Эту террасу не чистили почти 4,5 года

«Люблю, когда контраст до и после уборки так хорошо виден»

До и после того, как этот очень запущенный теннисный корт привели в порядок

Эти стулья простояли на улице 25 лет. И вот что получилось, когда решили их почистить

«На днях я привел в порядок внутренний дворик»

«Моя бабушка сказала, что не мыла эту сковородку 30 лет. Я смог ее отмыть»

Может, и зря, ведь считается, что если не мыть сковородку с мылом, то вкус еды будет лучше. Правда, я так не делаю: это как-то странно. © SilentJoe1986 / Reddit

«Я немного утратила контроль над обстановкой в комнате. Но теперь все выглядит гораздо лучше»

Кто же знал, что эти кирпичи, оказывается, красные!

«Я почистила стулья водой и смесью из хозяйственного мыла, перекиси водорода и пятновыводителя»

«Я пожарный и решил почистить свои рабочие ботинки»

«Моя бабушка — барахольщица. Мы с братом наводили тут порядок целых 2 дня. Она была очень благодарна»

«Мы переехали, и нам досталась такая плита. Пришлось потрудиться, но удалось ее отмыть»

«С помощью специальной бритвы для ткани вернула к жизни этот старый шерстяной свитер»

Про эту жаровню надолго забыли

«Восстанавливаю старую яму для костра. Предыдущие жильцы совсем не заботились о ней, тут буквально тонны мха»

Трудно поверить, что это результат тщательной помывки, а не замены забора

«Моей бабуле 95 лет, и я решил помочь и привести в порядок ее дорожку возле дома»

Даже немного усилий могут дать крутой результат