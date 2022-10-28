18 подтверждений того, что нас обожает обманывать наш же собственный мозг

Порой наше воображение так сильно разыгрывается, что увиденное озадачивает нас, хотя ничего сверхъестественного в нем нет. То в столе можно увидеть глаз или собаку, а это всего лишь место среза сучка; то порезанный во время готовки гриб становится похож на ленивца, а это просто наш мозг пытается найти что-то знакомое в образе и сбивает нас с толку.

«Кожура моей тыквы выглядит как плохо прогрузившееся фото»

Вы точно живете в матрице, и нам посчастливилось увидеть фотодоказательство этого факта. © Metamorphis / Reddit

Просто мыльные пузыри на корзине

То, как краска облупилась на этой двери, по очертаниям напоминает Эдгара Аллана По

Узор на доске напоминает собаку

«Мордочка моей кошки, спящей вверх ногами, похожа на сердитого кролика»

Жареное яйцо, похожее на курицу

«На самом деле мой пес собирается купаться»

«Папа увидел покрытую мхом ветку, похожую на выдру»

«Оставил чашку с чаем на 15 минут, вернулся и увидел, что вот такие деревья с листьями образовались там естественным образом»

«У моего кота на спине есть 3 сердца»

«Этот пельмень заставил мой мозг столкнуться с эффектом парейдолии»

На столе в ресторане есть узор, похожий на глаз

Это дерево выглядит как рука

Облако будто говорит: «Все супер»

«Моя яичница — идеальное изображение инь и ян»

Разрезанный гриб похож на ленивца

Тень выглядит пикселизированной

Просто кошка «вылезает» из телевизора

В этом ремейке фильма «Звонок» очень странный подбор актеров. © 4Plus20MakesHappy / Reddit

