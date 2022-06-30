18 предметов мебели и интерьера, на которые только глянул, а в голове сразу: «Я тоже такое хочу!»
Все люди стараются сделать свое жилье как можно более уютным и приятным для жизни. Большую роль в этом, помимо отделки стен, играют мебель и предметы интерьера. Конечно, если они имеют неординарный вид, стоят они недешево. Но такое правило работает не всегда. И эта подборка тому доказательство.
Пользователи интернета показали, какими оригинальными предметами они обставили свои дома. Во время просмотра этих фотографий мы в ADME только и делали, что повторяли: «Крутая штука, мы тоже хотим такое!» А для читателей, которые мечтают примерить на себя роль дизайнера интерьеров, в конце статьи мы подготовили небольшой бонус.
Этот журнальный столик достался владельцу всего за $ 25, хотя в магазинах он продается почти за $ 2 500
«У меня ушло 2 года, чтобы выгравировать Луну на стекле и затем сделать из него зеркало»
«Ну как можно было не купить такую лампу с совой со светящимися стеклянными глазами?»
«Этот умывальник был сделан в XVIII веке. Кстати, мне он достался всего за $ 60»
«Подставки для растений, изготовлены вручную по индивидуальному заказу»
«Купила кресло в интернете»
«В кабинете моего стоматолога есть столик с 3 ножками, которые не соприкасаются друг с другом»
«Купил крутую полку за $ 25 и кресло за $ 35»
«Никогда не думала, что удастся ее купить»
«Мне надоело, что во время видеоконференций за моей спиной находится глухая стена. Вот что я сделала»
Журнальный столик, который «присел отдохнуть»
«Я сам пошил кожаные носочки для ножек стула»
«Купил винтажную огромную лампу и присобачил ее к фарфоровому пьедесталу для раковины, который у меня давно валялся»
«Я сделал зеркало с витражом в виде рыбы кои»
«Купили этот набор на распродаже всего за $ 25»
«Вот лампа, которую мы сегодня купили. Она просто огонь! Мы повесим ее здесь, чтобы прохожие тоже могли ею любоваться»
«Давно искала тележку для напитков. Отдала за эту $ 50. Немало, но потом обалдела, когда узнала, кем она сделана (Smithsonian Collection by Henry Link) и что в интернете она продается за $ 1 000»
«Жена оформила нашу спальню в парижском стиле. Я подумал, что здесь кое-чего не хватает»
Бонус
Многие люди годами и буквально по кусочкам собирают детали для дома своей мечты. Мы же предлагаем вам не откладывать дизайнерские порывы в долгий ящик и сыграть в игру Home Design: Miss Robins Home Makeover. С ней вы и потренируетесь в умении стильно обустраивать жилище, и отдохнете.