18 предметов мебели и интерьера, на которые только глянул, а в голове сразу: «Я тоже такое хочу!»

Все люди стараются сделать свое жилье как можно более уютным и приятным для жизни. Большую роль в этом, помимо отделки стен, играют мебель и предметы интерьера. Конечно, если они имеют неординарный вид, стоят они недешево. Но такое правило работает не всегда. И эта подборка тому доказательство.

Пользователи интернета показали, какими оригинальными предметами они обставили свои дома. Во время просмотра этих фотографий мы в ADME только и делали, что повторяли: «Крутая штука, мы тоже хотим такое!» А для читателей, которые мечтают примерить на себя роль дизайнера интерьеров, в конце статьи мы подготовили небольшой бонус.

Этот журнальный столик достался владельцу всего за $ 25, хотя в магазинах он продается почти за $ 2 500

«У меня ушло 2 года, чтобы выгравировать Луну на стекле и затем сделать из него зеркало»

«Ну как можно было не купить такую лампу с совой со светящимися стеклянными глазами?»

«Этот умывальник был сделан в XVIII веке. Кстати, мне он достался всего за $ 60»

«Подставки для растений, изготовлены вручную по индивидуальному заказу»

«Купила кресло в интернете»

«В кабинете моего стоматолога есть столик с 3 ножками, которые не соприкасаются друг с другом»

«Купил крутую полку за $ 25 и кресло за $ 35»

«Никогда не думала, что удастся ее купить»

«Мне надоело, что во время видеоконференций за моей спиной находится глухая стена. Вот что я сделала»

Журнальный столик, который «присел отдохнуть»

«Я сам пошил кожаные носочки для ножек стула»

«Купил винтажную огромную лампу и присобачил ее к фарфоровому пьедесталу для раковины, который у меня давно валялся»

«Я сделал зеркало с витражом в виде рыбы кои»

«Купили этот набор на распродаже всего за $ 25»

«Вот лампа, которую мы сегодня купили. Она просто огонь! Мы повесим ее здесь, чтобы прохожие тоже могли ею любоваться»

«Давно искала тележку для напитков. Отдала за эту $ 50. Немало, но потом обалдела, когда узнала, кем она сделана (Smithsonian Collection by Henry Link) и что в интернете она продается за $ 1 000»

«Жена оформила нашу спальню в парижском стиле. Я подумал, что здесь кое-чего не хватает»

Бонус