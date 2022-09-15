18 твитов, про которые каждый владелец домашнего животного скажет: «О, это ведь про нас»

Многие из тех, у кого дома обитают братья наши меньшие, так или иначе сталкиваются с их особенностями. И конечно, своими наблюдениями за ними хозяевам хочется с кем-то поделиться. Например, тревожился, что кот потерялся, а он на самом деле просто играл в прятки. Или задаешься вопросом, о чем же может думать твоя собака.