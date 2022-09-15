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18 твитов, про которые каждый владелец домашнего животного скажет: «О, это ведь про нас»

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Многие из тех, у кого дома обитают братья наши меньшие, так или иначе сталкиваются с их особенностями. И конечно, своими наблюдениями за ними хозяевам хочется с кем-то поделиться. Например, тревожился, что кот потерялся, а он на самом деле просто играл в прятки. Или задаешься вопросом, о чем же может думать твоя собака.

Мы в ADME знаем, каково это — когда твой пушистый друг вытворяет нечто. И понимаем, что порой ну очень надо кому-то об этом поведать. Именно это и сделали герои нашей подборки.

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А что недавно учудили ваши питомцы?

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AdMe/Народное творчество/18 твитов, про которые каждый владелец домашнего животного скажет: «О, это ведь про нас»
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