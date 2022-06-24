19 больших оригиналов, которые никогда не действуют под копирку

Некоторые люди не любят плыть против течения и частенько подвергают сомнению устоявшиеся правила: кто сказал, что не принято в туалете стелить ковры и держать комнатные растения в автомобиле? Они считают иначе.

ADME ценит смелых людей, которым претит традиционный подход в любом деле, поэтому сегодня мы покажем вам фотографии пользователей, чье второе имя — оригинальность. А вот их близкие не всегда этому рады.

«Через 3 года в браке я только что выяснил, что моя жена вырезает наклейку вместо того, чтобы ее отклеить...»

«Мама решила сделать такой пол в туалете...»

Порой выясняется, что мы ничего не знаем о своих близких

Через 8 лет жизни с женой я обнаружил, что у нее на клавиатуре всегда включен Caps Lock и она нажимает Shift, чтобы напечатать строчную букву, как самый настоящий маньяк. В тот день я понял, что все, что я о ней знал, было ложью. Прошло 3 года, а я до сих пор это перевариваю. © Ya-Filthy-Animal / Reddit

«Все стоят в очереди к „Моне Лизе“, а я предпочитаю нижние этажи Лувра»

«Это „современные“ шахматы моей мамы»

«Так в моей семье нарезали торт по случаю выпускного моей сестры»

«Папа починил мне газонокосилку»

«Иногда у моей мамы получаются странноватые пряничные человечки»

«Парень моей соседки по квартире подметает сор и оставляет его в кучке. Хотя у нас есть совок»

«На меня странно посматривают, когда я пью кофе»

«Так моя мама ест шоколад»

«А какие странности есть у ваших трехлеток?»

«Так мой парень ест яблоки»

Некоторые даже в туалете убирают не как все

7 лет вместе, и я только что обнаружил, что моя невеста чистит унитаз снаружи — верхнюю кромку, сиденье снизу и крышку — ершиком для унитаза. Когда я впервые увидел это и спросил, какого черта она делает, она ответила: «Я не хочу трогать это руками, это отвратительно». Когда я указал, что ее альтернативный подход на самом деле только все портит, она продолжала стоять на своем, утверждая, что лучшего способа просто не может быть... © ___Art_Vandelay___ / Reddit

«Сколько куркумы перевели впустую, потому что моя девушка не пользуется воронкой»

«У моего сына-каланчи в его 16 лет рост 190 см. Вот так он читает. Он и ест так же, если его не наругать. Это нормально?»

«Так мой папа нарезает дыню»

«Моя 4-летняя дочка заставляет меня вырезать ту часть фрукта, на которой была наклейка»

Это безумие. Если только наклейка коснулась фрукта или овоща, эту область необходимо удалить «хирургическим» путем. Я был в продуктовом магазине со своей маленькой социопаткой и стал лихорадочно снимать наклейки с яблок, пока она их не заметила. Я не подумал о том, как странно это выглядит. Ко мне подошел охранник и сказал: «Вы хотите их пробить как более дешевые, не фермерские яблоки?» © Shkmstr / Reddit

«Автомобильное растение моего отца»