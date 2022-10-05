19 человек потратили свои кровные деньги на вполне обычную вещь. А та оказалась с приколом

Непредвиденные сюрпризы можно обнаружить в товарах, которые были заказаны онлайн. Но можно наткнуться на кота в мешке и в том случае, если купить что-то прямо в магазине. Всякое случается: упаковщик ошибся, сбой в системе произошел, доставщик оплошал. Некоторые люди не смогли промолчать и поделились в сети своим негодованием от покупок.

«А что, в женских джинсах карманы не предусмотрены?»

«Только что распаковал „совершенно новый“ матрас с эффектом памяти, который купил этим утром»

С другой стороны, теперь у тебя есть гантель, с которой можно позаниматься, пока ты спишь на полу. © Truorganics / Reddit

«В таком виде пришла моя обувь»

Мало того, что они сложены пополам, так еще и грязные. Думаю, я был бы взбешен. © joeyg334 / Reddit

«Купил себе новенький смартфон, а прямо к нему зачем-то была приклеена бумажная наклейка»

Не хочется, конечно, огорчать тебя, но этот телефон вовсе не новый. © IShootRaw1965 / Reddit

«Купила то, что, как мне казалось, было скатертью с рисунком. Как же я ошибалась»

Ха-ха, она будто так и кричит: «Отдай меня на переработку!» © t***ngiggles69 / Reddit

«Был в таком предвкушении, когда покупал целую пачку бекона, а в нем оказалось 80 % жира»

«Любимые джинсы стали мне великоваты, поэтому я купила другие, на размер меньше... Который оказался явно не таким, как я ожидала. Тот же бренд, тот же стиль»

«И теперь я в бешенстве, что не могу носить ни те, ни другие».

«Купила косметику. Открываю и вижу, что кто-то, оказывается, ткнул пальцем в тональный крем»

«Тотальное разочарование. Купила новые мелки, а там одного не хватает»

«Заказал модель поезда через интернет, а она прибыла сломанной и с собачьей шерстью в упаковке»

«Сегодня купил пару новых кроссовок. Примерил в магазине, все было в порядке. Решил вечером померить их дома, и вот какой сюрприз меня ждал»

Очевидно, вы примеряли несколько размеров, вот они и положили вам по одному ботинку каждого размера. © DLoIsHere / Reddit

«Купил боксерские перчатки. Оказалось, обе они на правую руку»

«Приобрел совершенно новые, запечатанные наушники, а коробка оказалась пустой. Ни производитель, ни магазин не предусматривают возврата денег»

«Заказывал себе 2 монитора для видеоигр, а пришло мне вот это, чем бы оно ни было...»

«Заказал водонепроницаемый чехол для телефона. Полюбуйтесь на то, что натворил продавец: он прикрепил этикетку степлером прямо на сам чехол»

«Вот „винил“, на который я оформлял предзаказ несколько месяцев назад»

«Заказал новый диван. Сегодня привезли это. Я, конечно, не знаю, кто бы стал заказывать такое, но, очевидно, это мы»

«Когда мы позвонили в магазин, нам сказали, что мы оформляли только эти детали, то есть половину дивана. Потом выяснилось, что это они по ошибке упустили все остальное. Отправят нам завтра».

«Вот в таком виде пришла инструкция к новому хлоратору для бассейна. Что делать с видеокассетой, ума не приложу»

«Решили мы прикупить 2 лампы в детскую. А вместо них получили кучу фарфоровых осколков и собачью жилетку»

Вот если бы они положили их в одну коробку, то у вас была бы по крайней мере одна целая лампа. © pappabosley / Reddit