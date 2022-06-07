19 человек, которые надеялись, что их начинания все же увенчаются успехом

Можно подумать, что из-за множества инструкций, видеоуроков и рецептов любые начинания людей должны заканчиваться успешно. И все же, несмотря на кропотливую подготовку, иногда все идет не по плану: пирог не получается, виды разочаровывают, украшения съедаются белками. После всего этого остается только улыбнуться и понадеяться на то, что вторая попытка пройдет лучше.

Мы в ADME любим, когда все получается с первого раза, но считаем, что даже если первая проба прошла неудачно, то это не повод опускать руки.

«Пытался испечь торт впервые в жизни. Он съедобный»

«Моя мама впервые попробовала виртуальную реальность и спустя 5 минут нырнула лицом в телевизор. Она играла в симулятор работы»

«Вчера в первый раз играли в гольф. Вот что я обнаружил, когда добрался до своей машины»

Первая замена батареи

«Впервые сделала блинчики. А еще наконец запомнила, какая из моих сковородок без антипригарного покрытия»

«Впервые использовала мой новый миксер и не знала, что этот винт надо было затянуть сильнее»

«Первая попытка приготовить печеные яйца. Все шло отлично, пока я не достала их из миски с кипятком»

«Моя первая домашняя пицца. Я не знал, что нужно присыпать кукурузной мукой поверхность для выпекания»

«Я сегодня впервые ходила на рыбалку. Не подумала, что нужно нанести солнцезащитный крем еще и на руки»

«Я не уверена, что это вообще можно классифицировать как макароны. Первая попытка»

«Наконец-то я решила украсить свой внутренний дворик. Но когда пришла с работы, увидела, что белки расправились с домашними тыквами. Даже дня не продержались!»

«Первая попытка приготовить фокаччу. Да и хлеб в целом. Где-то я ошибся»

«Неужели не осталось ничего святого? Впервые за долгое время взял печеньку с предсказанием, а внутри оказалась реклама»

«Я сегодня начала кетодиету. Разогрела свой обед в микроволновке и уже 30 минут пытаюсь его открыть»

«Мой первый театральный опыт!»

«На прошлой неделе купила свою первую машину. Выхожу с работы и вижу это»

«Моей первой покупкой в качестве домовладельца стал жестяной сарай. Но прошлой ночью было ветрено»

«Мой первый выращенный перчик и перец, купленный в магазине»

«Впервые пробовала приготовить меренги. Когда я смотрела, как они медленно сдувались, моя душа делала то же самое»