19 человек, которые настолько неловко взаимодействуют с окружающим миром, что без последствий не обходится
У каждого бывало, когда будто встаешь не с той ноги и все вокруг превращается в хаос. Вы можете неудачно упасть, не заметить, что обули разные туфли, или случайно уронить фритюрницу, полную масла, на пол.
Мы в ADME надеемся, что такие же ситуации, как у героев нашей подборки, у вас случаются нечасто.
«Моя девушка одолжила машину сегодня утром и только что прислала мне это»
«Мой ребенок случайно попал рукой по моим очкам, и они впечатались прямо в глазное яблоко»
«Я не знал, что этот флакон с освежителем может такое со столом сделать»
«Я решил помыть машину в разгар жуткой жары. Лобовое стекло было настолько горячим, что от холодной воды оно треснуло»
«По пути на встречу с моим новым работодателем я понял, что обулся в разные туфли»
«Я хотела замесить тесто для пиццы»
«Я уронил свою фритюрницу на деревянный пол»
«Я начала встречаться с парнем всего месяц назад и вот сломала дверь его душевой»
«Арбуз, который я вырастил»
«Нашел свои наушники. Теперь они не работают»
«Гордился своим эскизом, а потом пролил на него чернила из банки»
«Моя мама приготовила мне на ужин пирог, и я уронил его, как только открыл дверь машины»
«Забыл о беконе в барбекюшнице»
«Я хотел их чуть-чуть согнуть»
«Только что купил эту большую бутылку оливкового масла»
«Случайно уронил мамин футляр для бисера. Теперь я буду занят следующие 12 часов»
«Газонокосилка почему-то была установлена не на тот режим, а я сразу не заметил. Это будет раздражать меня несколько недель»
«Тот, кто использовал краску последним, не запечатал ее должным образом, и я ее пролил»
«Последствия моего недавнего падения»
А какие неловкие ситуации бывали у вас?
Фото на превью imnotlibel / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые настолько неловко взаимодействуют с окружающим миром, что без последствий не обходится
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