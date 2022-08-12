19 человек, которые настолько неловко взаимодействуют с окружающим миром, что без последствий не обходится

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У каждого бывало, когда будто встаешь не с той ноги и все вокруг превращается в хаос. Вы можете неудачно упасть, не заметить, что обули разные туфли, или случайно уронить фритюрницу, полную масла, на пол.

Мы в ADME надеемся, что такие же ситуации, как у героев нашей подборки, у вас случаются нечасто.

«Моя девушка одолжила машину сегодня утром и только что прислала мне это»

«Мой ребенок случайно попал рукой по моим очкам, и они впечатались прямо в глазное яблоко»

«Я не знал, что этот флакон с освежителем может такое со столом сделать»

«Я решил помыть машину в разгар жуткой жары. Лобовое стекло было настолько горячим, что от холодной воды оно треснуло»

«По пути на встречу с моим новым работодателем я понял, что обулся в разные туфли»

«Я хотела замесить тесто для пиццы»

«Я уронил свою фритюрницу на деревянный пол»

«Я начала встречаться с парнем всего месяц назад и вот сломала дверь его душевой»

«Арбуз, который я вырастил»

«Нашел свои наушники. Теперь они не работают»

«Гордился своим эскизом, а потом пролил на него чернила из банки»

«Моя мама приготовила мне на ужин пирог, и я уронил его, как только открыл дверь машины»

«Забыл о беконе в барбекюшнице»

«Я хотел их чуть-чуть согнуть»

«Только что купил эту большую бутылку оливкового масла»

«Случайно уронил мамин футляр для бисера. Теперь я буду занят следующие 12 часов»

«Газонокосилка почему-то была установлена не на тот режим, а я сразу не заметил. Это будет раздражать меня несколько недель»

«Тот, кто использовал краску последним, не запечатал ее должным образом, и я ее пролил»

«Последствия моего недавнего падения»