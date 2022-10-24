19 человек, которые не постеснялись и всем рассказали, на чем они экономят

Вопрос, на чем стоит экономить, а на чем нет, вызывает много споров. Да и не всегда экономия так уж необходима. Но все равно находятся энтузиасты, которые из чистого упрямства пытаются найти более бюджетную замену вещам, которые, с их точки зрения, слишком переоценены или вовсе являются маркетинговым трюком. Как, например, пена для бритья. Вот лучшие, на наш взгляд, открытия интернет-пользователей.

«Когда у меня заканчивается крем для бритья, я использую кондиционер для волос»

«А если вам этот вариант не подходит, то имейте в виду, что мужской крем для бритья обычно дешевле женского». Поддерживаю. Я беру большую бутылку дешевого кондиционера вместо крема для бритья. Работает отлично. © buzzywuzzy75 / Reddit

«Смастерила изголовье кровати из двух поддонов»

«Тыквы из пенопласта за $ 1, старый свитер — и костюм на Хеллоуин для дочки готов. Она изображает венерину мухоловку»

Вместо кондиционера для белья налейте в машинку белый уксус. Он смягчит одежду и не оставит после себя запаха. Так у вас будет кондиционер за ₽ 50

«Продлил жизнь старым кедам с помощью черной краски для ткани»

«Использовать алюминиевую фольгу для запекания целого картофеля бессмысленно. Фольга только увеличивает время приготовления и делает кожуру менее вкусной»

«Вместо нее для запекания используйте растительное масло: хорошо промойте картофель под проточной водой, просушите, а затем вотрите небольшое количество масла в кожуру. Выпекать как обычно».

«Вместе с пиццей мне положили около 100 пачек красного перца, поэтому я высыпал их содержимое в герметичную банку»

«Походные сланцы, чтобы переобуваться в них на привале и стоянках. Почти ничего не весят»

«Если у вас еще нет машинки для удаления катышков, срочно покупайте. Свитер за считаные минуты превратился в новенький»

«Перешла на кусковое мыло, отказавшись от геля для душа. Им можно пользоваться дольше, и цена ниже»

«У меня есть дурная привычка покупать связку бананов. Они долго лежат и перезревают. Нашла выход — испекла банановый хлеб»

А я их замораживаю и готовлю потом банановое мороженое. © MrHydeUK / Reddit

Дешевле купить базилик в горшке, чем «свежесобранные» веточки, которые быстро засохнут

«Я купила этот заплесневелый сломанный туалетный столик за $ 25, заменила только ручки и ножки. Теперь у меня есть мебель из массива дерева»

Какая красивая и современная вещь! Знаю, что некоторые усомнятся, экономно ли это, учитывая, сколько времени отнимает ремонт. Но полагаю, вы не только отработали отличный навык, но и спасли старый предмет мебели, сделали его привлекательным для следующего владельца и потратили время на интересный проект. © AmadeusVulture / Reddit

«Мне нужна была мыльница для твердого шампуня, поэтому я сделала ее из палочек для еды»

«Так я смогу экономить более $ 1 000 в год на стрижке»

«Я часто заказываю суши и всегда использую свой соевый соус. Но однажды он кончился, и я вспомнил, что у меня есть еще полный ящик пакетиков соевого соуса, поэтому просто наполнил ими бутылку»

«Сделал эти свечи из воска и старых консервных банок»

«Бесплатная светодиодная лента плюс бутылка, об которую я постоянно спотыкался»

«Мой друг перерабатывает старые лампы и часто приносит светодиодные ленты. Эта полоска потеряла свою липкость, но работает отлично».

«Я не покупаю крем или гель для бритья лет 15–20. Каждый раз, когда кто-то видит, как я бреюсь без них, на меня смотрят как на марсианина»

«А я просто использую хорошо вспененное кусковое мыло».