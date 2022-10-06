19 человек, которые такое увидели, что до сих пор в себя не придут

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Героям нашей статьи удалось натолкнуться на нечто уникальное и стать обладателями классных фотографий. Кое-кто из них приложил немало усилий, чтобы сделать яркий кадр, и специально выжидал подходящий момент, а другим повезло оказаться в нужном месте в нужное время и успеть выхватить телефон.

«Открыла окно, а на улице вон чего»

«Эта маленькая птичка прыгнула мне на палец. Почувствовал себя диснеевской принцессой»

«Вид из окна кафе, в котором я был, похож на картину»

«Проснулся в 2 часа ночи, чтобы сфотографировать 5 планет, которые идеально выстроились над Сиднейским оперным театром»

«Я полчаса тихонько шел за оленем, чтобы сделать эту фотографию»

«У меня на штанах были светодиоды. Сделал снимок с длинной выдержкой, пока занимался скалолазанием»

Вот какое сегодня было небо. На фото нет фильтров

«Лунный туман. Я вышел из палатки в 6 утра, увидел что-то странное и решил это заснять»

Круто, что вы заметили туманную радугу. Ее редко можно увидеть и тем более сфотографировать. © SupremeLeaderOfDingo / Reddit

«Увидела кратер метеорита из иллюминатора»

«В Торонто я набрел на заросшую растениями машину, которая стояла на оживленной улице»

Солнечные блики на ковре похожи на Чувака из «Большого Лебовски»

«Не знаю, что это за природное явление такое, никогда не видел ничего подобного»

«Эту вроде как тыкву дал мне сегодня брат. Кто знает, как ее законсервировать? Хорошо будет смотреться на полке»

«Вот что я увидел сегодня утром во время полета»

«Смотрите, какой перец я нашел в магазине. На тыкву похож»

Пожалуйста, медленно отойдите от него. © halite001 / Reddit

Из кошачьей миски с водой сияет радуга

Ничего себе, какой желток у этого яйца. Шансы увидеть такое ничтожны

«Только посмотрите, какой гриб я нашла!»

Это не гриб, а космическая станция. © mystwave / Reddit

«Сфотографировал мотылька, который в час ночи переживал кризис личности в ванной комнате моих родителей»