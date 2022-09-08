19 человек решили продлить вещам жизнь и неплохо в этом преуспели
Одни считают, что заплатки бросаются в глаза и портят внешний вид. Другие, напротив, уверены, что они однозначно служат украшением вещей. А заодно сообщают окружающим о том, что у владельца золотые руки и прокачаны творческие скилы.
Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые навострились мастерски делать заплатки. А в бонусе покажем, как хозяйка преобразила свое белое платье, на которое пролился зеленый лак.
«Кресло было сильно изношено, но я не хотела платить за его перетяжку. Сделала нашивку из плотного хлопка, а затем вырезала для нее подкладку из джинсовой ткани»
«Вот так я ремонтирую одежду»
«Заделал дыру в своем диване»
«Дочь начала ползать, и теперь все штаны нуждаются в заплатках»
«Довольна тем, как в первый раз починила штаны с помощью вышивки»
«Я починила одну из моих любимых рубашек. Каждая вышитая розочка раньше была дыркой»
Починка с помощью вышивки
«Моя первая заплатка»
- Похоже на червяка на веревочке. © yelluwu / Reddit
- Ух ты, теперь она мне нравится даже больше. © anachroneity / Reddit
«Оказала первую помощь»
Эта дырка на колене была создана для того, чтобы стать маленькой веткой дерева
«Подарил своим амбушюрам новую жизнь с помощью старого дырявого свитера»
«Наконец-то отремонтировала джинсы! Мне нравится добавлять изюминку в мою одежду с помощью вышивки»
«На одном из моих любимых летних платьев была большая дырка, поэтому я вышила поверх нее подсолнух»
«Впервые попробовала использовать вышивку в ремонте одежды»
«Получилось немного кривовато, но надо было с чего-то начинать»
Вышитые цветы поверх заплатки и штопки
«Починила ремешок на сумке, он неплохо сохранился за 15 лет»
«Как только я увидела форму дыры, сразу поняла, что сюда подойдет заплатка в виде глаза»
«Вот так я ремонтирую платье»
- Вам стоит прорезать еще несколько дырок, если вы так все чините! © DarkGreenSedai / Reddit
Бонус
Когда вы проливаете зеленый лак для ногтей на белое платье, приходится хорошенько его покрасить
А как вы считаете, заплатки портят вещи или, наоборот, делают их только круче?
Фото на превью HangChu / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек решили продлить вещам жизнь и неплохо в этом преуспели
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