19 человек решили продлить вещам жизнь и неплохо в этом преуспели

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Одни считают, что заплатки бросаются в глаза и портят внешний вид. Другие, напротив, уверены, что они однозначно служат украшением вещей. А заодно сообщают окружающим о том, что у владельца золотые руки и прокачаны творческие скилы.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые навострились мастерски делать заплатки. А в бонусе покажем, как хозяйка преобразила свое белое платье, на которое пролился зеленый лак.

«Кресло было сильно изношено, но я не хотела платить за его перетяжку. Сделала нашивку из плотного хлопка, а затем вырезала для нее подкладку из джинсовой ткани»

«Вот так я ремонтирую одежду»

«Заделал дыру в своем диване»

«Дочь начала ползать, и теперь все штаны нуждаются в заплатках»

«Довольна тем, как в первый раз починила штаны с помощью вышивки»

«Я починила одну из моих любимых рубашек. Каждая вышитая розочка раньше была дыркой»

Починка с помощью вышивки

«Моя первая заплатка»

«Оказала первую помощь»

Эта дырка на колене была создана для того, чтобы стать маленькой веткой дерева

«Подарил своим амбушюрам новую жизнь с помощью старого дырявого свитера»

«Наконец-то отремонтировала джинсы! Мне нравится добавлять изюминку в мою одежду с помощью вышивки»

«На одном из моих любимых летних платьев была большая дырка, поэтому я вышила поверх нее подсолнух»

«Впервые попробовала использовать вышивку в ремонте одежды»

«Получилось немного кривовато, но надо было с чего-то начинать»

Вышитые цветы поверх заплатки и штопки

«Починила ремешок на сумке, он неплохо сохранился за 15 лет»

«Как только я увидела форму дыры, сразу поняла, что сюда подойдет заплатка в виде глаза»

«Вот так я ремонтирую платье»

Вам стоит прорезать еще несколько дырок, если вы так все чините! © DarkGreenSedai / Reddit



Бонус

Когда вы проливаете зеленый лак для ногтей на белое платье, приходится хорошенько его покрасить