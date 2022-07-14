19 человек, у которых что ни день, то новое открытие

Вселенная порою любит играть в Колумба, открывая перед нами всё новые берега занимательных явлений. То сухая палка в горшке внезапно зацветет, то тень решит, что пора включить 3D-эффект. А то и вовсе собственный организм взбунтует и оставит зрачки разными после анестезии.

Мы в ADME не прочь углубиться в неизведанные джунгли любопытных вещей, и герои нашей подборки помогают нам в этом.

«После анестезии мой глаз внезапно стал таким»

«Эта монета пролежала в моем измельчителе отходов 2 года»

«На пледе моего сына есть светящиеся в темноте звезды. Телефон лежал на одной из них, и, когда мы выключили свет, на ней стал виден экран телефона»

«Палка, которую я использовала для поддержки другого растения, решила стать деревом»

«После радиотерапии шерсть моей кошки побелела»

«Телефон друга упал в грязь, крошки прилипли к корпусу вокруг магнита»

«Мое растение так активно пустило корни, что разрушило свой глиняный горшок»

Просто старый аэрозольный баллон, оставленный возле окна

Напор воды настолько сильный, что удерживает шланг

«Вот насколько выросли мои волосы с тех пор, как я их покрасила. И это спустя лишь сутки»

Вот что будет, если ваша собака будет часто дремать на газоне под солнцем

«Мои золотой и медный мелки окислились»

«О боже, это же Лимонный Демон!»

Кусочек помидора этого сорта похож на томограмму мозга

«Пополнил дозатор прозрачным мылом. Очевидно, оно оказалось более густым, чем предыдущее»

При ярком солнце цвет шариков отображается и в их тени

Птитим распределился в сите уж слишком организованно

Птитим — макаронные изделия наподобие кускуса.

«Фонари на моем школьном стадионе слегка сводят меня с ума»

«Обнаружил в своем рюкзаке бутерброд лишь спустя 16 лет»