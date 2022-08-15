19 человек, жизнь с которыми не сахар, зато точно не соскучишься

Делить быт со своей второй половинкой порой та еще задачка. Со временем, конечно, можно привыкнуть к манерам друг друга, но иногда наши возлюбленные выкидывают такое, что потом глаз весь день дергается или живот болит от смеха.

Мы в ADME считаем, что юмор продлевает жизнь, а если ваша половинка и учудила что-то эдакое, то стоит просто улыбнуться в ответ. Ну или рассказать о случившемся всему интернету, как это сделали герои нашей подборки.

«Попросил жену сделать тортик. Она у меня кондитер и делает торты на заказ. Так она сразу с ценником его сделала»

«Муж сказал, что у него никогда и мысли не было мне изменить. Приятно слышать, конечно, но по его обуви это и так понятно»

Иногда странные просьбы во время беременности поступают не от жены

Во время беременности мне ничего эдакого не хотелось, а муж морально настроился исполнять безумные просьбы, типа соленого апельсина с копченой селедкой в 3 часа ночи. Когда пошел третий триместр, а дивных просьб так и не поступило, он взмолился, чтобы я придумала что-нибудь хоть для галочки. Ничего в голову не пришло, кроме торта магазинного, такого с жуткими масляными розами. Помчался, принес. Довольный! А я втихаря потом по кусочку в мусоропровод выкидывала, потому что от одного вида тошнило. © Подслушано / Ideer

«Мы с женой прячем реалистичную кукольную голову в разных частях дома и пытаемся напугать друг друга. Сегодня вечером она застала меня врасплох»

В отношениях учишься еще и не такое понимать

Моя подруга и ее парень понимают друг друга на ментальном уровне. Их общение, ассоциации, сравнения выходят за рамки понимания других людей. Меня всегда поражает, как можно из всего того бреда, что они произносят, понять хоть что-то? Звонит она ему, например, и говорит: «Купи мне ту штуку. Длинное такое, в полоску. Ее еще птицы могут склевать». И он, главное, спрашивает: «Шаурму?» И да, это правильный ответ. © Палата № 6 / VK

«Попросил жену подстричь меня...»

Когда приоритеты не в пользу мужа

Вчера укладываемся спать, у жены в ногах кот приютился и уже дрыхнет. Погружаюсь в сон, как вдруг жена будит: «Подоткни мне, пожалуйста, одеялко под ноги, а то кота беспокоить неохота». Порываюсь исполнить желание благоверной... Так, стоп! © Lobotomist / Pikabu

«У моей жены нечеловеческий уровень самоконтроля. Вот все сладкое, что она съела после ужина»

«Потом она просто кладет куда-то шоколадку, как будто оставляет сладкую ловушку для пухленького мужа».

Когда шутка выходит из-под контроля

Как-то вечером я от нечего делать переименовал свой контакт в телефоне супруги на «Мой генерал». Когда позвонил ей на следующий день, она сначала сбросила звонок. С перепугу не разобралась, кто звонит и зачем. Посмеялись и оставили так. Уже лет 7 так и записан. © JoJoBird / Pikabu

«Я чуть не упал со смеху, когда увидел фоновую заставку на ноутбуке жены»

Учить иностранные языки вдвоем веселее

Моя супруга еле согласилась на то, чтобы каждое воскресенье мы вместе разучивали диалог из «Игры престолов», нашего любимого сериала. И вы знаете, язык прилипает потихоньку, но жена постоянно капризничает. Я теперь у нее деспот и тиран. © ****niy.shaman / Pikabu

«Жена приготовила мне этот пакетище с попкорном, когда я попросил сделать чуток»

Когда все внимание и ласка достаются питомцу

Попросила на тот момент своего молодого человека, чтобы он пришел вместе с моей собакой встретить меня после работы. И вот выхожу я из автобуса, они идут мне навстречу, и я, завидев собаку, начинаю радостно: «Привет, моя волосатая! Ты ж мой поросеночек хорошенький! Кто тут самая хорошая собака?! Ты мой зайчик! Ты мой бубличек!» — и все в таком духе. Заканчиваю, поднимаю голову и говорю парню: «Привет. Она сходила по-большому?» © Ylamayyy / Pikabu

«Решил пошутить. Дети посмеялись, жена не оценила»

Потому что всем положено бояться насекомых

Живу с молодым человеком. В прошлом году к нам в квартиру залетел огромный шершень. Я такой живности не боюсь, т. к. все детство провела в деревне и еще не такое видела, но ради приличия решила «испугаться». С криками убежала прятаться в ванную. Каково же было мое удивление, когда парень с еще большими криками последовал за мной! Так и просидели час в ванной, надеясь, что шершень сам улетит через открытое окно. © Палата № 6 / VK

«Вот что случается, когда просишь мужа приглядеть за кроликом»

Спойлеры бывают не только к фильмам

Мой муж запрещает мне первой пробовать еду, которую он приготовил, потому что я даю свой комментарий в духе: «остренько», «суховато», «интересный пряный вкус». А это, по его мнению, спойлер! © Подслушано / Ideer

«Готовил чай нам с женой в темноте. Был уверен, что взял 2 одинаковых чайных пакетика. Не знаю, кому достался успокоительный, а кому — слабительный»

Пакетик слева: «Перед сном. Поддерживает хороший сон». Пакетик справа: «Легкость желудка. Поддерживает здоровое пищеварение».

«Моей жене не нравится, как я ем чипсы»