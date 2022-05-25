19 фото, всю иронию которых подмечаешь с первого взгляда

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Всем знакома ситуация, например, когда мы опрокинули утренний кофе или проходим собеседование, и вдруг нас начинает разбирать смех. Психологи советуют не подавлять его, ведь, оказывается, таким образом мы сбрасываем накопившееся напряжение и уменьшаем тревогу.

Героям сегодняшней подборки, вероятно, удержаться от смеха было вдвойне непросто. Дело в том, что в ситуациях, которые они запечатлели, ирония оказалась столь ощутимой, что даже редакция ADME, пересмотревшая за годы работы немало фото, улыбнулась не один раз.

«Чтобы подтвердить, что посылки были переданы лично одному из членов семьи, служба доставки прислала моему зятю это фото»

«В прошлый раз, когда я заказывал бананы, я нажал „1“ и получил 1 банан. В этот раз я нажал „4“»

«Я прочитал в интернете, что фольга заставит кота держаться подальше от столешницы»

«Думаю, жена была немного оптимистична в отношении погоды в эти выходные»

«Заказали большую пиццу и чипсы с сыром. Нам доставили это»

«Где еще оставить посылку, кроме как в заснеженной канаве в 400 м от моего дома»

«Еноты залезли в окно моего гаража и съели все средство для отпугивания енотов»

Вот ответ на вопрос, что сильнее: ножницы или бумага

«Это единственное место в городе, где продаются таблички для нумерации домов. Номер моего дома — 444»

Ураган повалил дерево, а его корни подняли припаркованную рядом машину

«Монетка упала в зарядное устройство моей машины, а вытащить ее никак не удается»

«Мой кондиционер сломался, и в доме стало так жарко и влажно, что все конверты в коробке сами собой заклеились»

«Мы с моей второй половинкой только что купили коробку, специально предназначенную для хранения Lego. Маленькие детальки Lego застревают в углублении посередине»

«Муж приготовил блины на завтрак. Единственное, что от меня требовалось, — открыть бутылку сиропа»

На искусственном газоне вырос настоящий сорняк

«Жена думала, что заказала 2 упаковки воды»

«Вчера посмотрел фильм „Путешествие к центру Земли“, а сегодня чуть не провалился в глубокую яму прямо под своим крыльцом»

«Папа заказал хороший диван, но, когда он открыл коробки, оказалось, что сиденья нет. Зато есть 2 спинки»

«Мой 10-летний племяшка сказал маме, что не знает, как сломался его телефон. Мол, он проснулся, и уже так и было. А спустя пару дней она нашла в интернете это видео»

«Как я прыгаю на грязном велосипеде по своему телефону».