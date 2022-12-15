19 мамочек рассказали, какие странные вещи они вытворяли во время беременности
Во время беременности организм женщины подвергается колоссальной перестройке. В первую очередь изменяется гормональный фон, что влияет на настроение, поведение и вкусовые пристрастия. Причем последние трансформируются так кардинально, что окружающие испытывают долговременный шок. Например, когда узнают, что их любимые едят мел или облизывают мокрый бетон. Вот вам 19 закидонов, которые демонстрировали наши читательницы, когда находились в положении.
- Когда я была беременна, моя мама решила приготовить фаршированную рисом курицу. И вот момент истины — мы все сидим за столом в предвкушении. Мама начинает разделывать курицу, рис начинает рассыпаться, а меня тут же начинает тошнить. Просто вместо риса мне привиделись опарыши. С тех пор блюда «фаршированная курица» для меня не существует. © Натали Осадченко
- В 1-ю беременность я ела исключительно булки, просто мешками из магазина их таскала. А еще чуть ли не до слез умилялась красивыми зубами брата. Во 2-ю беременность уже апельсины ела мешками. А еще пару раз поплакала из-за очень милого видео с котиками. А ведь я не люблю котов. © Natalija Todorova
- Я хотела постоянно «чего-то сочного». Что только мне не приносил муж — все было не то. Аж до слез. И вареная колбаса с луком в уксусе была, посыпанная солеными огурцами. С черным хлебом. А запивала йогуртом или рассолом от соленых помидоров. Как вспомню, аж жутко. Еще постоянно хотелось борща. © Maria Kraft
- Я заставляла мужа выносить его новенькие домашние тапочки из спальни. Мне казалось, что они воняют неимоверно, причем непонятно чем. © Александра Орехова
- Моя мама, когда была беременна мной, лопала лимоны как не в себя. Как-то папа с мамой поехали в деревню навестить его родителей, взяли гостинец — 2 кг лимонов. До деревни ехать часа 1,5–2. Надо ли говорить, что по приезду пакет с этими лимонами был пуст. Мама говорит, что ей было стыдно, но не могла остановиться. И все съела. А ведь до беременности она на них смотреть даже не могла. И не может до сих пор.
А во 2-ю беременность мама ела песок, но только тот, что находится на срезе холма, он там как бы спрессованный в пласты. До сих пор помню такую картину: я сижу в машине и смотрю в окно, как мама грызет песок. © Aygul Lukmanova
- Я на 1-м месяце беременности начала есть по пачке пельменей в день, по полкило съедала. С бульоном, со всякими приправами. А потом еще шашлык, плов и самсу. Причем до беременности все это я просто ненавидела. © Гульнар Касым
- Моя мама, когда ходила беременная мной, ела древесный уголь. Но говорит, что выбирала, какой повкуснее, — березовый. © Lana Svetlanovsky
- Во время 1-й беременности я ползала на четвереньках с мокрой тряпочкой по бетону, вытирала его и нюхала. А во время 2-й мне очень повезло: в подъезде делали ремонт, сдирали краску и шпаклевали. И ночью, когда все крепко спали, я выходила и облизывала свежую шпаклевку на стенах. © Ирина Зюзина
- Во время 1-й беременности я нюхала хозяйственное мыло! Это был лучший запах на свете! И это мыло у меня лежало везде: в тумбочках, в карманах, в разных комнатах. Мне казалось, что жизнь без хозяйственного мыла не имеет смысла! Родила, и больше этот запах не восхищает. Кстати, в последующие 2 беременности этой тяги не было. © Jekaterina Cunska
- А я нюхала дегтярное мыло, и только определенный вид. Муж орал, что воняет на всю комнату, а я лежала, нюхала и балдела. © Яна Емельянова
- Обе беременности я была ужасно плаксивой. По ТВ кто-то кого-то мамой называл, и я думала: «Мой сын родится и тоже назовет меня мамой». И все, рыдала минимум 3 часа. Успокаивалась и потом опять представляла, как тонкий детский голосок говорит «мама», и опять рыдала. Плакала даже из-за того, что утром просыпалась, а за окном была прекрасная солнечная погода. Я была счастлива от этого и рыдала.
Муж уже привык. Когда начинала плакать, он спрашивал: «Что-то плохое или хорошее?» Я сквозь слезы говорила: «Хорошее». Это означало, что я что-то мимимишное вспомнила или представила себе, потому и плачу. © Melek Mirzoeva Salimova
- Самое вкусное — это запитая пачкой томатного сока плитка молочного шоколада. © Iveta Atevi
- Я считаю, что моя беременность была адекватной. Только вот я постоянно килограммами ела тирамису, из-за чего и набрала 20 кг (благо сбросила после родов). А один раз на работе мне целый день воняло мокрой лисой. Хотя лису только в зоопарке видела и уж точно ее не нюхала. Коллеги, конечно поржали. © Ирина Билочук
- Моя мама во время трех беременностей ела сожженные спички. По несколько коробков в день жгла и ела! © Наталия Сергеевна
- Я ела мандариновую кожуру. Не мандарины, а кожуру. Вот сидят гости, 6 человек. Все люди как люди, едят мандарины. И собирают шкурки в большую миску. Для меня. © Юлия Колесник
- Во время 1-й беременности я ела кофе в зернах, просыпалась ночью и прямо ела горький кофе. А со 2-м ребенком уплетала килограммами гречку несваренную, прямо из пачки. Сейчас сын кашу ест только гречневую. © Zarif Knyazevna
- Меня тошнило от макарон и котлет, при этом я жрала мел как ненормальная. Свекровь даже достала мне огромный кусок мела. А свекор однажды застал меня за поеданием этого куска в 3 часа ночи, да еще в ванной. И потом сказал свекрови, что я ненормальная. Только тогда она призналась ему, что мы ждем наследника. © Галя Кравченко
- «Баунти». Я сжирала их по 5–6 штук в день на протяжении месяцев трех. До сих пор не то что смотреть — думать об этих батончиках не могу... Гадость. © Alla Yausheva
- А я просто безостановочно хотела есть. Все, что вижу, то и хочу. И наесться не могла до самых родов. Еда уже не вмещается, а я все ищу глазами, что бы еще в себя запихнуть... © Мата Хари
А у вас во время беременности произошли какие-то заметные изменения в поведении или пищевых пристрастиях?
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