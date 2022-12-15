19 мамочек рассказали, какие странные вещи они вытворяли во время беременности

Во время беременности организм женщины подвергается колоссальной перестройке. В первую очередь изменяется гормональный фон, что влияет на настроение, поведение и вкусовые пристрастия. Причем последние трансформируются так кардинально, что окружающие испытывают долговременный шок. Например, когда узнают, что их любимые едят мел или облизывают мокрый бетон. Вот вам 19 закидонов, которые демонстрировали наши читательницы, когда находились в положении.