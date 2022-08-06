19 мужчин, которые охоте и рыбалке предпочли шитье и не прогадали

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Мы привыкли к тому, что шитьем занимаются женщины. Мужские имена в этой сфере звучат в основном, когда речь идет о высокой моде. На самом деле мужчины тоже не прочь создать для себя удобные брюки, рубашку или жилет. И главное, это у них отлично получается.

Мы в ADME нашли мужчин, которые сшили классные вещи и поделились фотографиями в сети.

«С рукавами славно придумано! Жаль, такие рубашки нигде не продаются»

Я мог бы запустить свой бренд. © ecodelic / Reddit

«Решил уменьшить рубашку и сделал вытачки»

«Теперь она смахивает на халат медсестры, зато мне очень удобно».

«Мое первое изделие, которое можно носить!»

«Украсил сумку нашивками с картинками из „Звездных войн“ и подарил ее теще на Рождество»

«Вынужден был долго находиться дома. Чтобы не сойти с ума, начал шить. Смотрите, что получилось из обычной простыни»

«Попробовал сшить кое-что для нашего малыша. Рад, что получилось»

«Мои швейные эксперименты, кажется, выходят из-под контроля»

Коврик для малыша

«Купил швейную машинку и сегодня утром сшил эту футболку. Неплохая первая попытка»

«Сшил клоунские аксессуары для тематической вечеринки»

«Сшил это из кусочков старых футболок. Очень доволен тем, что получилось»

«Заказал рубашку через интернет и остался недоволен: рукава были широкие, а материал слишком плотный. Изменил кое-что. Жилет мне нравится гораздо больше»

«В магазине увидел симпатичные вельветовые шорты. Купил не их, а похожую ткань. Выкройка из интернета, пара дней — и вот я гуляю по магазину в обновке»

«Моя вторая работа — рубашка в стиле сафари»

«Взял старую футболку и на ее основе сделал выкройку для новой. Вот что получилось»

«Сшил рубашку по обучающему фильму. Мне потребовалось часов 10, чтобы пройти все этапы»

«Мне нужна была очередная рубашка для работы. Цены в магазине удручали. И тогда я решил взять дело в свои руки»

«Купил обивочную ткань, сам сделал выкройку — и вуаля!»

«Я купил эту ткань много лет назад и вот сегодня сшил из нее свою первую рубашку»