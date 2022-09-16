19 пользователей рассказали самые сумасшедшие истории, которые с ними приключились

Со многими из нас происходили совпадения, в которые сложно поверить, или случались истории, достойные сценария голливудского фильма. Пользователи Reddit тоже припомнили подобные случаи и поделились ими в сети.

Мы в ADME перевели их для наших читателей. Среди них много действительно ошеломляющих, наши любимые — про билет на концерт, одинаковых кошек и будущего любовника жены.

На первом свидании мы с будущей женой написали на купюре «Только мы вдвоем», а после свадьбы вставили ее в рамочку. Несколько лет спустя ее украл грабитель, забравшийся в наш дом. А через несколько недель после кражи я поехал на случайную заправку и получил эту купюру в качестве сдачи. Я стоял и смотрел на нее с недоверием и даже рассказал эту историю кассиру. Просто безумное совпадение. Эту купюру мы храним до сих пор. © Straight_Spring9815 / Reddit

Стакан с водой сам по себе начал скользить по моему столу. Я работал за компьютером и вдруг краем глаза увидел, что стакан двигается прямо на меня, хотя никто его не касался. Он проехал сантиметров 6, прежде чем остановиться. Я испугался до чертиков! Я даже на миг поверил в призраков, пока не понял, что ничего мистического в этом нет. Просто было жарко и влажно, на стекле образовался конденсат, и под стакан натекла лужица. Вентилятор и легкий наклон стола сделали свое дело. Я сообразил это почти мгновенно, но на один краткий миг я поверил. © BadSanna / Reddit

Как-то раз я собирался с друзьями на концерт. Это было еще до того, как электронные билеты стали повсеместными. Я распечатал свой билет, мы все встретились в кафе, пешком дошли до места проведения концерта, и тут я понял, что билета нет. Я в панике побежал обратно в кафе, проверил столик, где мы сидели, но ничего не нашел. Выхожу расстроенный на улицу, стою на пешеходном переходе, и тут порыв ветра подносит к моим ногам лист бумаги. Наклоняюсь, поднимаю, а это мой билет! Один из лучших дней в моей жизни. © cparksrun / Reddit

Мы с мужем проснулись посреди ночи от ужасного рычащего звука в нашей спальне. Мы включили свет и увидели у кровати двух совершенно одинаковых серых кошек, воющих друг на друга. Но у нас ведь только одна кошка! Пока мы пытались отойти от шока, они начали драться и шипеть, носясь по всей комнате. Мы стали гоняться за ними, я ору мужу: «Хватай нашу!», а он в ответ: «Я не знаю, какая из них наша!» Наконец одна из них выпрыгнула в открытое окно. Мы на 97 % уверены, что это была не наша кошка. © TNTMT / Reddit

В колледже у меня была машина — такая древняя, что состояла в основном из изоленты и ржавчины. В ней были все мои учебники, и вот они-то были очень дорогими. И кто-то угнал мою машину со всеми моими книгами в ней. Я был убит горем. Мама предложила отвезти меня в колледж в тот день, и по дороге я заметил на обочине свою машину — она просто заглохла, когда вор ехал на ней. Учебники были в ней! Моя старушка выбрала самый нужный момент, чтобы сломаться. Я всегда буду любить эту машину. © BoredBSEE / Reddit

Я, американец, впервые приехал в Великобританию. Добрался до своего хостела и разговорился с парнем из Австралии, который был моим соседом по комнате. Когда я упомянул, откуда я, он сказал, что в США есть знаменитый ресторан, который он очень любит и куда ходит со своей семьей каждый раз, когда приезжает. В этом ресторане я когда-то работал. Он говорит: «О, у меня есть фотография оттуда с одним из ваших официантов, может быть, ты его знаешь». На фото был я. © snake_juicy / Reddit

Мы с друзьями пошли на школьный хоккейный матч, и у меня было предчувствие, что шайба во время матча прилетит мне в руки. Я рассказал об этом друзьям, и они подшучивали и насмехались надо мной, пока это действительно не случилось. Спустя 30 лет я все еще храню эту шайбу. © Professor_McW**d / Reddit

Когда я учился в колледже, то получил электронное письмо от бабушки. Она увлеклась генеалогией и обнаружила, что у меня есть троюродный брат, который учится там же, где и я. Я не только знал этого парня, он сидел рядом со мной, когда я вслух зачитывал это письмо! Я вскочил и закричал: «Чувак, ты мой брат!» Так он из друга превратился в члена семьи. © momentsofzen / Reddit

Однажды мы с моим парнем гуляли по лесу и нашли кучу разбросанных повсюду старых бумаг. Мы решили посмотреть, что это, и первый же листок, который я подняла, оказался моим заданием, которое я выполняла в 4-м классе. Ничто не могло подготовить меня к тому, что я увижу свое имя, написанное моим собственным детским почерком, посреди леса. © JewishFightClub / Reddit

В 6-м классе я влюбился в девочку и однажды на детской площадке подарил ей ожерелье. Через много лет в кафе ко мне подошла девушка и спросила: «Привет, ты меня помнишь?» Я сказал, что нет, а она полезла в сумочку и показала мне ожерелье, которое я подарил ей когда-то. Она сказала, что это самый милый подарок, который у нее когда-либо был. Мои приятели, вместе с которыми я был там, были ошеломлены. © Kitten_Team_Six / Reddit

Мы с мужем пошли на концерт, купив билеты в последнюю минуту, поэтому у нас были не лучшие места в дальнем ряду. Прямо перед началом концерта к нам подошел незнакомец и спросил: «Хотите cесть на классные места?» Он просто отдал нам билеты и исчез. Нас провели к центральным местам в 1-м ряду! © Sassy-Coaster / Reddit

Однажды во время отпуска я купался в Средиземном море и познакомился с другим туристом. Мы просто поболтали пару минут. Короче говоря, это был будущий любовник моей жены. Много лет спустя у нее был роман с ним. © DaveGoliath10 / Reddit

Из-за низкой успеваемости я лишилась бесплатного обучения, и мне сказали, что меня исключат, если я не оплачу учебу. Мне оставался последний семестр. Вечером я сидела грустная в кафе и разговорилась с женщиной. Я рассказала ей свою историю, и она вдруг предложила оплатить мое обучение. Я сказала ей, что не беру кредиты от незнакомцев, но она ответила, что это подарок. Она оказалась генеральным директором компании и выполнила свое обещание. Я оплатила обучение, окончила колледж, и мы до сих пор поддерживаем связь. © yogurtlady / Reddit

Я рылся в ящике стола и нашел квитанцию на компакт-диск, который не слушал годами. Я подумал, что хотел бы его послушать. Моя жена в этот момент была в другой комнате и в этот же момент поставила этот компакт-диск, выбрав среди сотен других. Она никогда не слушала его до этого, а я купил его за много лет до того, как встретил ее. Она как будто телепатически услышала меня. © anonymous_212 / Reddit

Однажды в Австрии я зашел в кафе. Когда я спросил, где туалет, старичок за стойкой сказал, что мне нужно спуститься вниз и войти в дверь с табличкой «Не входить». Я спустился, заблудился и в конце концов очутился в какой-то темной кладовой. Запаниковав, я включил подсветку на телефоне, увидел какую-то лестницу и взобрался по ней. Вверху оказался люк, и когда я из него выбрался, то оказался окруженным лошадьми. Это были конюшни венской школы верховой езды! Я часто думаю, удивился ли тот старичок, гадая, куда я исчез. © Fuzzie_Lee / Reddit

Мне было лет 7–8, когда я однажды проснулся среди ночи, испугался темноты и решил разбудить родителей. Но в кромешной тьме спросонья перепутал дверь комнаты и дверцу шкафа. Удивляясь, зачем кто-то сложил гору тряпок перед дверью моей спальни, я стал пробираться вглубь шкафа и добрался до задней стенки. Предыдущие владельцы дома сделали за этим шкафом секретный доступ на чердак, и мне каким-то образом удалось открыть его. Я не понимал, где оказался, и думал, что сошел с ума. Я начал вопить и до чертиков напугал родителей, которые не сразу смогли понять, что случилось, и спасти меня. Мне 36, и мне до сих пор снятся кошмары об этом чердаке. © psittacholic / Reddit

Когда-то давно мой папа написал книгу и подписал ее для меня. Я дала ее почитать парню, с которым тогда встречалась, и он так и не отдал мне ее. После папиной смерти я решила заказать его книгу в интернете. И мне прислали ту самую, подписанную! Оказалось, мой бывший сдал ее в магазин подержанных книг, и я случайно купила ее именно там. © SSSS_car_go / Reddit

В мои дома раз 5 била молния. Когда я жил в моем первом доме, я даже консультировался со специалистами, чтобы узнать, в чем причина. Но теперь я переехал, и это произошло опять. Кажется, я разгневал Тора. © PanickedPoodle / Reddit

Я купил подержанный грузовик, и мы с отцом осматривали его после покупки. Он заглянул под пассажирское сиденье и спросил: «Ты ничего не ронял?» Под сиденьем лежали мои водительские права, которые у меня украли за год до этого! © chiliedogg / Reddit