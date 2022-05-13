19 родственников, которые обожают прикалываться друг над другом. И на это любо-дорого посмотреть

Родственников не выбирают, поэтому с причудами близких обычно остается только смириться. К счастью, чувство юмора у тех, кто живет в одной семье, зачастую схожее. Именно поэтому людям и удается долгие годы сохранять добрые отношения.

Мы в ADME уверены, что умение вместе посмеяться над любой ситуацией роднит людей не меньше, чем кровные узы. Ну а когда присутствуют оба фактора, можно сказать с уверенностью: в компании таких родственников скучать не придется.

«Теща считает, что я сижу в туалете слишком долго. Она придумала кое-что, чтобы мне было не скучно»

«Футболка — лучший ежегодный подарок от брата. Мы сейчас на 8-м уровне»

«Бабушка заставила нас воссоздать старую фотографию»

«Когда на вопрос тетки о том, что подарить мне на Новый год, я пошутил: „Купи мне Bentley“»

«Я сделал такой рождественский подарок всем членам своей семьи»

«Мой брат пробил дыру в стене, и мама сделала рамочку вокруг его „творения“»

«Очень боюсь собаку родителей, так как она меня не знает и рычит. В общем, мама прислала фото, мол, вот так же не страшно, приезжай»

«Каждый раз, когда принимаю душ, рисую что-нибудь на зеркале, чтобы это снова проявилось, когда мой брат будет мыться»

«Сегодня я оставил ему нечто более странное, чем обычно».

«Новость о том, что моя сестра беременна, я воспринял как вызов»

«Моя жена сказала своей маме, что я собираю серебряные ложки для дегустации еды, которую готовлю. Вот что мне прислала теща на Рождество»

«Это подарок моей сестре, которая любит квесты, но в последнее время не может на них попасть»

Это домашний квест: чтобы достать подарок из такой коробки, нужно решить несколько головоломок. — Прим. ADME.

«Эти фото объясняют, почему на прошлой неделе в нашем доме было то жарко, то холодно»

«Купил сестре шапку. Ей понравилась»

«Моя беременная сестра решила поиграть со мной в прятки»

«Мы сфотографировались на моей свадьбе, но мама расстроилась из-за того, что там не было моего брата. Он подарил ей это на день рождения»

«Папа прислал мне фотографию его и мамы в походе»

«Мой брат решил, что он выглядит толстым на фотографии, и исправил это»

«Сестра мужа попросила одолжить ей крупную сумму, мол, на морюшко хочется. А мы не дали: ремонт планируем. Вот что она подарила нам на годовщину свадьбы»

«Ближе к 35 годам стала комплексовать из-за возраста, тем более что супруг младше меня. На день рождения муж решил меня поддержать»