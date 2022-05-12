19 случаев, когда генетика сработала по принципу «копировать-вставить»

Генетическая лотерея — штука занятная. Невозможно предугадать, на кого будет похож ребенок. А порой через несколько лет может оказаться, что он пошел в прапрадеда. Часто сходство со старшими поколениями бывает едва заметным. Однако иной раз случается так, что с фотографий разных веков или десятилетий на нас смотрят люди, похожие как две капли воды.

Мы в ADME не можем не показать вам пользователей, лица которых будто скопировали с фотографий их старших родственников.

«Фотографии моего отца и сына в школьные годы»

«Бабушка, мама и я. 100 %, 50 % и 25 % японской крови соответственно»

«Папа сказал, что я похожа на его отца, только в парике»

«Дедушка по отцовской линии и я. Заметно сходство?»

«Фотография моего дедушки и моя. Мама не перестает восторгаться нашим сходством»

Сестры. Разница — 20 лет

«Мы с сыном в одном возрасте»

«Сравнила брата с нашим отцом»

«Моя прабабушка в молодости и я. Всегда думала, что не похожа ни на кого из своей семьи»

«Дедушка по маминой линии и я»

Это подтверждение путешествий во времени! © Enrico_default / Reddit



«Говорят, я похож на дедушку»

«Это мой дедушка по отцовской линии и я в возрасте около 10 лет»

«Мой дедушка по материнской линии в день его свадьбы и я сегодня»

«Моя дочь очень похожа на мою прапрабабушку»

«Три поколения по маминой линии»

«Мне часто говорили, что я похож на своего отца»

«Я встретил своего отца только в 17 лет (сейчас мне 27). Странно, как сильно я похож на человека, с которым практически не знаком».

«Мы с прабабушкой похожи»

«Фотография моей мамы и моя с разницей в 32 года. В детстве мы были очень похожи»

«Мы с мамой в подростковом возрасте»