19 случаев, когда генетика сработала по принципу «копировать-вставить»
Генетическая лотерея — штука занятная. Невозможно предугадать, на кого будет похож ребенок. А порой через несколько лет может оказаться, что он пошел в прапрадеда. Часто сходство со старшими поколениями бывает едва заметным. Однако иной раз случается так, что с фотографий разных веков или десятилетий на нас смотрят люди, похожие как две капли воды.
Мы в ADME не можем не показать вам пользователей, лица которых будто скопировали с фотографий их старших родственников.
«Фотографии моего отца и сына в школьные годы»
«Бабушка, мама и я. 100 %, 50 % и 25 % японской крови соответственно»
«Папа сказал, что я похожа на его отца, только в парике»
«Дедушка по отцовской линии и я. Заметно сходство?»
«Фотография моего дедушки и моя. Мама не перестает восторгаться нашим сходством»
Сестры. Разница — 20 лет
«Мы с сыном в одном возрасте»
«Сравнила брата с нашим отцом»
«Моя прабабушка в молодости и я. Всегда думала, что не похожа ни на кого из своей семьи»
«Дедушка по маминой линии и я»
- Это подтверждение путешествий во времени! © Enrico_default / Reddit
«Говорят, я похож на дедушку»
«Это мой дедушка по отцовской линии и я в возрасте около 10 лет»
«Мой дедушка по материнской линии в день его свадьбы и я сегодня»
«Моя дочь очень похожа на мою прапрабабушку»
«Три поколения по маминой линии»
«Мне часто говорили, что я похож на своего отца»
«Я встретил своего отца только в 17 лет (сейчас мне 27). Странно, как сильно я похож на человека, с которым практически не знаком».
«Мы с прабабушкой похожи»
«Фотография моей мамы и моя с разницей в 32 года. В детстве мы были очень похожи»
«Мы с мамой в подростковом возрасте»
А какие поразительные сходства между родными есть в вашей семье?
Фото на превью bigfish8729 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 случаев, когда генетика сработала по принципу «копировать-вставить»
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