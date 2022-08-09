19 случаев, когда люди хорошенько очистили что-то и с гордостью сказали: «Оно того стоило»

Немногие люди согласятся с тем, что уборка — увлекательное занятие. И это касается не только наведения порядка в помещении, но и, например, чистки обуви, стирки игрушек, расхламления холодильника. Хочется, чтобы все сияло и блестело, но не всегда есть желание тратить на это уйму времени. Хотя порой результат труда может перечеркнуть усталость.

Нам в ADME любо-дорого смотреть на людей, которые решились-таки навести порядок. Особенно если можно сравнить фото «до» и «после». В конце статьи вы увидите, что бывает, когда человек очень хочет очистить что-то полностью.

Уборка после депрессии. Предстоит еще много работы

Даже сковороде с таким сильным нагаром можно дать вторую жизнь

«Отмыл плесень в гостевой ванной моей мамы!»

«Я надевала эту пару не менее 200 раз. Чем это закончилось, вы видите на верхней фотографии. Благо чистящее средство сделало свое дело»

Очистили ступеньки из песчаника, за которыми не ухаживали более 10 лет

До и после 7 часов уборки

«Пиролитическая очистка⁠⁠. Не перестаю кайфовать от этой функции в духовке. Пожалуй, одна из немногих вещей, которые действительно работают как в рекламе»

«Для тех, кто не знает. Принцип работы предельно прост: духовка нагревается приблизительно до 500 °С, любой жир и прочая органика превращаются в пепел, смахиваешь его тряпочкой. Готово! Духовку специально не чистил где-то полгода, чтобы проверить, как эта адская штука справится».

За забором тоже нужно ухаживать

«Наша первая общая спальня с парнем. Я чуть не плакала, разбирая все это. Осталось повесить фотографии и добавить растения»

Как преобразилась дорожка без плесени

«Жена постоянно говорила мне, что стулья во внутреннем дворике грязные. Я не верил ей до сегодняшнего дня»

Расчистили завалы в холодильнике

Сняли накопленный за 25 лет слой грязи

Старый портфель, а может выглядеть как новый

Вернули пруд к жизни

Даже старое серебро красиво блестит. Если его почистить, конечно

«Это держатели для книг из латуни. Еще не до конца отполировал и почистил, но уже видна разница между тем, как было и как стало»

«Удаление плотной плесени на кирпиче — одна из самых сложных работ, которые я когда-либо выполнял»

Уличных котиков можно «очистить» не только от грязи с помощью душа и мочалки, но и от плохих воспоминаний — для этого нужны любовь и забота человека

Бонус № 1: «Полностью очистил мандарин»

Бонус № 2: «Очищенный лист алоэ вера. Он такой же скользкий, как лед!»