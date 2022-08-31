19 вещей, которые уже на ладан дышат, а их владельцы и не думают что-либо менять

Обычно мы покупаем новые вещи на замену старым, потому что те износились, устарели либо просто надоели. Но некоторые люди настолько привыкают к своим кошелькам, телефонам и другим предметам, что ни за что не собираются их выбрасывать. Даже если те держатся на последнем издыхании, как, например, смартфон, фото которого мы опубликовали в начале статьи.

Нам в ADME тоже порой бывает трудно расстаться с вещью, которая прослужила годы, но если она сломалась или устарела, то что поделать, ей пора на свалку. А вот герои этого поста ни о чем не переживают и преспокойно пользуются предметами, которые другой бы давно выбросил. Кстати, в бонусе мы покажем чехол для Nokia, с которым телефону все будет нипочем.

«Мне сложно понять, как моя коллега может пользоваться своим телефоном, когда он в таком состоянии»

«Этот телефон все еще работает на 100 %, и им коллега пользовалась месяцами. Она даже как-то порезалась о него».

«18 лет назад купил себе кошелек и с тех пор пользуюсь им постоянно. Я к нему слишком привязан, чтобы выбрасывать»

«Перечитываю эту книгу каждое лето с 1991 года. У нее пожелтевшие страницы, потрепанные углы, отслоившаяся обложка, но все равно она любимая»

«Я сплю на этих простынях с 1980-х годов»

«Этими холщовыми сумками для покупок моя мама пользуется 40 лет»

Холодильник с вращающимися полками. Ему 70 лет, и работает без проблем

«Мой немного устаревший водонагреватель»

Он вообще может нагревать воду дольше 15 минут? © 13Asura13 / Reddit

На удивление да, хотя регулировать температуру довольно проблематично. © zone1-1 / Reddit

«Телефон 1940-х годов, принадлежал моему прадедушке. Аппарат хоть и с трещиной, но работает до сих пор и используется в магазине»

Этот ноутбук ежедневно используется в автомастерской

30-летний принтер все еще используется в местном агентстве по аренде автомобилей

«Я каждый день езжу за рулем 86-летнего эвакуатора, который до сих пор способен буксировать»

«У меня есть работающий пылесос 1930-х годов»

«Вот моя многофункциональная открывалка из 1970-х»

«Я на работе пью из чашки, которой в этом году исполняется 30 лет»

«Когда мне было 9 лет, папа купил для меня пару гантелей. Сейчас мне 42 и я постоянно ими пользуюсь»

«В классе моей жены используют степлер 1950-х годов»

«Мой папа купил эту бритву в 1960 году. Сейчас я каждый день ею бреюсь»

«Это мои рабочие носки, куплены в 2010 году»

Этой бутылке 32 года, и внутри все еще есть шампунь

Бонус: «Друг моего папы все еще ходит с телефоном, подвешенным на поясе. Он смастерил для него неубиваемый чехол»