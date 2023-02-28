19 женщин, для которых вся жизнь проходит словно шахматная партия, где они — королевы
Консультант по вопросам брака профессор Джон Готтман утверждает, что около 70 % семейных споров не разрешаются никогда. Но с представительницами прекрасной половины человечества из следующей подборки даже начинать соревноваться или ссориться не стоит — можно оказаться в проигрышном положении.
«Услышала, как сосед вытер ноги о наш коврик. Я решила показать ему, что так делать не стоит, и перед его дверью положила еще один»
«А потом услышала, как дверь открылась, затем захлопнулась, и сосед в замешательстве начал опрашивать своих близких, откуда тот коврик взялся».
«Жена вручила мне новую монету. Что ж, мне нравятся варианты на ней»
«Сыграй еще одну игру». «Иди спать».
Начальство надо воспитывать с первых же дней
- Бывшая коллега, устраиваясь на новое место, специально оговаривала, что у нее маленький ребенок и она задерживаться после работы не будет. С первого дня принципиально уходила ровно в 18:00, чтобы приучить руководство. Начальник поначалу пытался грузить ее работой, вызывая в кабинет в 17:30, 17:45, но она стойко держалась и напоминала ему, что в 18:00 должна уходить. Короче, весь офис сидит, а она спокойно уходит домой. © ГенераловаОксана / ADME
«Дочка сказала, что у нас осталось немного молока в холодильнике»
«Мы с мамой собрали пазл из 40 тысяч деталей»
Вот как ведет себя девушка, которая никогда не возвращается к бывшим
«Моя девушка жаловалась, что сиденье унитаза все время поднято. А я сказал, что она в этом доме — женское меньшинство. Это был ее ответ»
«Да пожалуйста...»
Когда провела мужа как малое дитя
- Мой муж просто ненавидит котлеты. Даже если я только себе приготовлю, а ему что-то другое, все равно ноет, чтобы убрала эту гадость со стола. Но если из того же самого котлетного фарша сделать круглые «мясные шарики», плоские «мясные оладьи» или что угодно не в форме котлет — уплетает только так и нахваливает, мол, какая вкуснятина. © Подслушано / Ideer
Кажется, этот мужчина понял женщин
«Вот как жена „доверила“ мне выбор нарядов дочери на время своего отъезда»
«Среда». «Четверг». «Пятница».
Лишняя скромность женщине не к лицу
«Передаю привет всем папам, которым приходится так играть, поcкольку игровая комната не вписывается в женское понимание уютного пространства»
Когда жена обвела мужа вокруг пальца
- Когда любимая супруга училась в медицинской академии, ей предложили пройти курсы массажистов. Она убедила меня, как будет классно, если она научится делать массаж и сможет его делать мне. Я оплатил курсы. Жена выучилась, и я получил пару сеансов массажа. Выяснилось, что лечебный массаж — это больно, и мне он нe по душе. Постепенно жена научила меня нескольким приемам массажа. В итоге теперь я сам регулярно делаю его своей жене. © dendenchick / Pikabu
«В 2014 году, покупая мне эту толстовку, мама сказала: „Возьмем на размер больше, чтобы и потом подошла“. И правда, ношу уже 9 лет»
Обижать женщину чревато последствиями. А увольнять — тем более
Когда продавцы поняли женскую психологию
«Насколько она сердита?»
«Вот какую гору снега пришлось сегодня разгрести моей маме, чтобы выбраться из своего дома»
«Мы с женой ведем бессловесную борьбу, пытаясь вынудить друг друга отнести мусор на переработку. Здесь жена, по мнению пользователей, делает последний шаг к нашему разводу»
Когда воспитали дочь, которой можно гордиться
- К старшей дочери подкатывал одноклассник. В один день мамочка привела его к нам. И разоралась, что моя дочь заставила его повести себя в кино и он потратил на нее все деньги. А чувачок блеял и соглашался. Дочь в ответ не спасовала, открыла дверь и поинтересовалась, сколько было потрачено. У нее деньги были, она подрабатывать как раз начала. Вышла с пачкой мелких купюр и сказала, мол, мы в кино были вдвоем, но я заплачу и за вашего сыночка тоже. И красиво так швырнула деньги вверх, они разлетелись по площадке, а дверь захлопнула. И уже потом расплакалась, но ненадолго. А деньги они собрали, да. Пацан этот потом пытался наладить отношения, но дочь его уже не простила. © Bear84 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/19 женщин, для которых вся жизнь проходит словно шахматная партия, где они — королевы
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