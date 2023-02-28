19 женщин, для которых вся жизнь проходит словно шахматная партия, где они — королевы

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Консультант по вопросам брака профессор Джон Готтман утверждает, что около 70 % семейных споров не разрешаются никогда. Но с представительницами прекрасной половины человечества из следующей подборки даже начинать соревноваться или ссориться не стоит — можно оказаться в проигрышном положении.

«Услышала, как сосед вытер ноги о наш коврик. Я решила показать ему, что так делать не стоит, и перед его дверью положила еще один»

«А потом услышала, как дверь открылась, затем захлопнулась, и сосед в замешательстве начал опрашивать своих близких, откуда тот коврик взялся».

«Жена вручила мне новую монету. Что ж, мне нравятся варианты на ней»

«Сыграй еще одну игру». «Иди спать».

Начальство надо воспитывать с первых же дней

Бывшая коллега, устраиваясь на новое место, специально оговаривала, что у нее маленький ребенок и она задерживаться после работы не будет. С первого дня принципиально уходила ровно в 18:00, чтобы приучить руководство. Начальник поначалу пытался грузить ее работой, вызывая в кабинет в 17:30, 17:45, но она стойко держалась и напоминала ему, что в 18:00 должна уходить. Короче, весь офис сидит, а она спокойно уходит домой. © ГенераловаОксана / ADME



«Дочка сказала, что у нас осталось немного молока в холодильнике»

«Мы с мамой собрали пазл из 40 тысяч деталей»

Вот как ведет себя девушка, которая никогда не возвращается к бывшим

«Моя девушка жаловалась, что сиденье унитаза все время поднято. А я сказал, что она в этом доме — женское меньшинство. Это был ее ответ»

«Да пожалуйста...»

Когда провела мужа как малое дитя

Мой муж просто ненавидит котлеты. Даже если я только себе приготовлю, а ему что-то другое, все равно ноет, чтобы убрала эту гадость со стола. Но если из того же самого котлетного фарша сделать круглые «мясные шарики», плоские «мясные оладьи» или что угодно не в форме котлет — уплетает только так и нахваливает, мол, какая вкуснятина. © Подслушано / Ideer

Кажется, этот мужчина понял женщин

«Вот как жена „доверила“ мне выбор нарядов дочери на время своего отъезда»

«Среда». «Четверг». «Пятница».

Лишняя скромность женщине не к лицу

«Передаю привет всем папам, которым приходится так играть, поcкольку игровая комната не вписывается в женское понимание уютного пространства»

Когда жена обвела мужа вокруг пальца

Когда любимая супруга училась в медицинской академии, ей предложили пройти курсы массажистов. Она убедила меня, как будет классно, если она научится делать массаж и сможет его делать мне. Я оплатил курсы. Жена выучилась, и я получил пару сеансов массажа. Выяснилось, что лечебный массаж — это больно, и мне он нe по душе. Постепенно жена научила меня нескольким приемам массажа. В итоге теперь я сам регулярно делаю его своей жене. © dendenchick / Pikabu

«В 2014 году, покупая мне эту толстовку, мама сказала: „Возьмем на размер больше, чтобы и потом подошла“. И правда, ношу уже 9 лет»

Обижать женщину чревато последствиями. А увольнять — тем более

Когда продавцы поняли женскую психологию

«Насколько она сердита?»

«Вот какую гору снега пришлось сегодня разгрести моей маме, чтобы выбраться из своего дома»

«Мы с женой ведем бессловесную борьбу, пытаясь вынудить друг друга отнести мусор на переработку. Здесь жена, по мнению пользователей, делает последний шаг к нашему разводу»

Когда воспитали дочь, которой можно гордиться