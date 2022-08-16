20+ человек, которые жили себе и вдруг нашли ответ на вопрос из серии «Что будет, если?..»

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Сложно найти человека, который хоть раз в жизни не пробовал провести какой-нибудь эксперимент. Даже банальное «что будет, если долго не моргать» или «что будет, если хоть на мгновение глянуть на солнце». Герои нашей статьи нашли ответы на гораздо любопытные вопросы, например, что будет, если не сгибать палец 7 недель.

Герои этой подборки многие открытия сделали случайно, но от этого они стали только ценнее. После просмотра этих фотографий мы в ADME поняли, насколько же непредсказуемо могут повести себя окружающие нас вещи.

Вот что станет с пальцем, если не сгибать его 7 недель

«Кошка всегда ждет меня с работы на одном и том же месте. И вот такой там стала трава»

Если текстовыделитель оставить без колпачка в ящике на несколько недель

Трава высохла из-за жары, и только участок под батутом остался зеленым

Тесто для лепки произвело кристаллы. Причем оно хранилось в контейнере с герметичной крышкой

Если разделочную доску помыть в посудомойке

Это полотенце годами лежало в машине, и вот как оно выгорело

«Я в ведре с горчицей забыл ложку, и она посинела»

«Интересно, что та часть ложки, которая была погружена в горчицу, выглядит нормально. Думаю, что для такой реакции нужен кислород».

Каким растет арбуз, который оказался в расщелине между досками

«В моем офисе так долго капала вода, что образовался сталактит»

Новый нож и тот, которым 3 года пользовались в мясной лавке

«Мы передвинули нашу кровать, чтобы отремонтировать спальню, и заметили, где именно спала наша собака последние 10 лет»

«У нас в комнате было целых 2 лежанки, но песик все равно предпочитал спать под кроватью».

Какой стала кожа на руке после ношения гипса в течение 3 недель

Мне дважды накладывали гипс на руку и один раз на ногу. Невозможно описать то ощущение, когда ты соскребаешь всю эту омертвевшую кожу. А потом делаешь это снова и снова. © jezza129 / Reddit

«Обрезала сухие листья с монстеры, а потом ее полила. Теперь вода выходит из обрезанных стеблей»

«Пчела ужалила моего ребенка в ногу, и вот как это выглядит на тепловизоре»

«Сегодня мои очки запотели. Видимо, производитель напечатал свое название на линзе, используя материал, предотвращающий запотевание»

Вот так веганский сливочный сыр выглядел через неделю после открытия

Что стало со столешницей, на которую в одном и том же месте постоянно капало мыло

«Оставил на ночь кастрюлю с грязной посудой, а утром на поверхности воды увидели очертания чашки и тарелки»

Автоматический освежитель воздуха постоянно был направлен на стену и со временем смыл краску на обоях

На этот участок бетона вода капала почти 20 лет