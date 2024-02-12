20 человек, которые отомстили от души

Порой некоторые личности устраивают нам настоящие подлянки и просто портят жизнь ни за что ни про что. Причем часто этот конфликт уже не решить ни словами, ни игнорированием. И в такой ситуации герои нашей подборки решили проучить своих обидчиков оригинальным способом.