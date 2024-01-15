20+ человек, которые так переделали старые вещи, что они стали покруче новых

У многих из нас дома есть вещи, которые так и хочется затолкать в мусорное ведро, ведь, кажется, что их проще выкинуть, чем приводить в порядок. А вот герои нашей статьи доказывают, что если у человека есть свободное время, а еще руки растут откуда надо, то даже самое унылое барахло можно преобразить так, что все вокруг ахнут.

«Из старых футболок я сделала стеганую куртку»

Любые комплименты будут казаться недостаточными. Как сказать Ван Гогу, что он хорошо поработал. Это необычно и весело! © Sqatti / Reddit



«Превращаю старые баскетбольные мячи в горшки для растений»

«Из двух тесных свитеров сделала один свободный»

«Муж смастерил кроватку для доченьки, сделав спинку из нашей свадебной арки»

«Лиф-корсет сделан из купленной в секонд-хенде гардины»

«Я смастерила фигуру дворецкого-йети буквально из мусора»

«Нам нужно было куда-то класть рождественские печеньки. Я использовала обрезки пиломатериалов, чтобы сделать скелет, облепила его использованной прошлогодней упаковочной бумагой, покрыла несколькими слоями папье-маше и вылепила ему лицо из глины. Мне пришлось купить немного отделочной ленты, искусственного меха и еще кое-какие материалы для рукоделия, но по большей части он все же сделан из сущего мусора».

«Чтобы проводить побольше времени с бабушкой, я учусь у нее шить. Мы возимся со старыми джинсами, вытворяя с ними все, что в голову взбредет»

«Я научилась распарывать по шву, срезать карманы, стегать, обметывать швы, шить вручную и на машинке, и другим сложным вещам. Для заплаток мы часто используем винтажные ткани, которые достались нам еще от прабабушки ».

«Рождественский венок, который я сделала из старых игрушек»

«Пару лет назад я забросила шитье. Но тут увидела это платьице и поняла, что если его немного переделать, то оно станет моим любимым»

Свитер с украшением из пуговиц, которые годами копились в «семейной» коробке

«„Спасла“ модное пальто, сделав ему новую подкладку»

«Микоризные существа — симбиоты растений и грибов -, которых мы с подругой сшили для арт-инсталляции на фестивале»

«Мы использовали только выброшенные ткани, включая одежду, простыни и другие тряпки».

«Переделала старую толстовку в рюкзачок»

«Я собрал дракона из бутылочных крышек»

«Сосед отдал мне мусорный мешок, набитый старыми джинсами. Я сшила из них пальто»

Оу, теперь у меня есть идея, ради которой стоит собрать целую коробку старых штанов. © PatatietPatata / Reddit

Cумочка из старой скатерти с вышивкой

«Перешила старый пиджак в костюмную пару»

«Нашла в мусорном контейнере плюшевого мишку и сделала из него лежанку для бобика»

«Когда жизнь преподносит тебе лимоны, сделай штаны с рыбьими косточками»

«Связала крючком туфли. Использовала подошвы от старой обуви»

«Сшила джинсовое одеяло из своих старых штанов, которые копила больше десяти лет»

Светильники из старых видеокассет

«Каждый год я мастерю в подарок для своих коллег, друзей и семьи елочные украшения»

" В этом году ими стали снежинки, сделанные из старых нот рождественского гимна".

«Я сделала каффы из старого ожерелья, которое подарила мне бабушка»

«Бабушка отдала старые полотенца, их расцветка так мне понравилась, что я решила сшить себе махровый жакетик»