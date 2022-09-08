20+ фото «до» и «после», которые опишут прогресс лучше тысячи слов
Иногда сложно увидеть результаты своего труда. Ведь кажется, что можно еще что-то улучшить. Например, кто-то делает ремонт год и думает, что это никогда не закончится. Но стоит посмотреть на фото начала, и сразу становится ясно: проделан огромный путь. И так во всем.
ADME сопоставил фото «до» и «после», на которых пользователи сети показывают свои успехи в том или ином деле.
«4 месяца назад мы спасли щенка. На фото то, как все начиналось и какого внушительного прогресса он добился»
«Каким мой сад был в апреле и каким он стал в августе»
«Слева — день, когда парень сделал мне предложение. С того момента я похудела на 100 кг, и так я выглядела на нашей свадьбе»
Оказывается, любую мебель можно привести в порядок, стоит лишь постараться
«Я стала есть меньше сахара. А еще были сыворотки с витаминами и потеря веса. Это самая чистая кожа, которая у меня была за последние годы»
«На левой фотографии мне 20 лет. Сейчас мне 26 и я выгляжу так»
«Какими пирожные макароны получились у меня в первый раз и в третий»
«Вот на что способны особая почва, 13 часов дополнительного света в сутки и любовь»
«Я начинающий бодибилдер и просто хочу показать свой прогресс за 6 месяцев»
«Приютили щенка. Вот как она изменилась за месяц борьбы с кожным заболеванием»
«Одна девушка, одна юбка, разница между фото — 2 года»
Любой уголок сада может выглядеть шикарно. Немного усилий, времени и подсолнухов изменит все
«Я постоянно грызла ногти. Перестала, и такими они стали практически за год»
«Так изменился мой огород с марта по июль»
«В первый раз я попробовала нарисовать лицо в сентябре, а второй набросок создала в ноябре»
За 5 месяцев можно достигнуть невероятных результатов. Трудно поверить, что это одно и то же платье
«Мы просматривали соцсети, чтобы найти идеи, как обустроить наш дом. Люди настолько креативны, что это ошеломляет»
«Я определенно вижу прогресс. Какой я связала первый носок и какой сейчас»
3 года в брекетах
«Сюрприз для моего брата: переделали его комнату»
«2 месяца витаминов и отшелушиваний преобразили мою кожу»
В каком деле вы заметили у себя такой же явный прогресс?
Фото на превью KatieScarlette- / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ фото «до» и «после», которые опишут прогресс лучше тысячи слов
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