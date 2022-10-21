20+ человек, которые точно знают: если на свете нет чего-то классного, это нужно просто связать

Вязать — это как на велосипеде кататься: если один раз научился, уже не забудешь, как это делается. Главное, было бы желание, а свободное время обязательно найдется. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые могут связать что угодно: крутые игрушки, кардиганы, даже шикарное свадебное платье.

Когда Медузе горгоне вместо змеиных связали гусиные головы

«Моя бабуля связала перчатку бесконечности»

«Не вязала крючком много лет, так что очень горжусь этим топом»

«Связала первые носки в этом сезоне!»

«Я сделала кардиган!»

«Мамин шедевр. У нее талант»

«Закончила свой самый большой проект»

«Cвязала крючком большую игуану размером в 1 метр»

«Закончила свое первое платье!»

«Лошадка на трехлетие моей племянницы!»

Теплый свитер

«Мой парень и его вязаный косплей»

«Вложила столько сил в эту кошачью кушетку, но оно того стоило»

«Моя внучка в свитере и шапке, которые я связала»

«Мой первый хамелеон»

«Вдохновившись творчеством Ван Гога, связала подсолнухи звездной ночью»

«Как вам мой клубничный мишка?»

«Иногда меня тянет связать крючком миниатюру, в результате получается вот такая милота»

«Решила сделать одинаковые свитера»

Вот такой миниатюрный щенок, любит играть

«Торжество у нас было без изысков, я сама связала себе свадебное платье!»