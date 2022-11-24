20+ человек, которые заглянули внутрь предметов, обомлели и решили показать это всему интернету

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Нас окружает множество предметов, и не все мы задумываемся о том, как они выглядят изнутри. А ведь там может быть что-то неожиданное: секретная линейка в ноутбуке или несколько килограммов меда в дереве. Мы нашли фотографии, которые позволят заглянуть внутрь некоторых вещей.

Дерево, которое выросло внутри заброшенной трубы

«Вытащила осиное гнездо из сарая. Так оно выглядит изнутри»

В старом бревне есть свой маленький мир

«Брат сегодня резал арбуз. Вот что было внутри»

Как мне после этого есть арбузы? © westwood_ricky / Reddit

Внутри гигантской секвойи

В ноутбуке была спрятана линейка

«Разбил декоративных лягушек, а внутри была свинка, играющая на гитаре»

На срезе дерева обнаружился рисунок рыбы

Камень в скорлупе из камня

«Разрезал помидор, его сердцевинка похожа на клубнику»

Мужчина рубил дерево и обнаружил в нем 15 кг меда

Аккордеон, разрезанный пополам, и его внутренний мир

Чехол для планшета внутри сделан из картона от коробки зубной пасты

Дымоход в одном из замков 1100-х гг. изнутри

Сломалась флешка, а внутри оказалась мини-версия

«Решил поделиться этим произведением искусства из разряда „Ожидание — реальность“. Разрезал магазинную сосиску в тесте. Вот сколько там на самом деле сосиски»

«Сделал фото внутри виолончели, которой 240 лет»

Поперечный срез бутона мака перед цветением

«Разрезал резиновую уточку для ванны. Задумайтесь о гигиене»

«Мама расколола грецкий орех. Визуально получилось сердечко»

Вид внутри грузовика, который перевозит цветы