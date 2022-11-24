20+ человек, которые заглянули внутрь предметов, обомлели и решили показать это всему интернету
Нас окружает множество предметов, и не все мы задумываемся о том, как они выглядят изнутри. А ведь там может быть что-то неожиданное: секретная линейка в ноутбуке или несколько килограммов меда в дереве. Мы нашли фотографии, которые позволят заглянуть внутрь некоторых вещей.
Дерево, которое выросло внутри заброшенной трубы
«Вытащила осиное гнездо из сарая. Так оно выглядит изнутри»
В старом бревне есть свой маленький мир
«Брат сегодня резал арбуз. Вот что было внутри»
- Как мне после этого есть арбузы? © westwood_ricky / Reddit
Внутри гигантской секвойи
В ноутбуке была спрятана линейка
«Разбил декоративных лягушек, а внутри была свинка, играющая на гитаре»
На срезе дерева обнаружился рисунок рыбы
Камень в скорлупе из камня
«Разрезал помидор, его сердцевинка похожа на клубнику»
Мужчина рубил дерево и обнаружил в нем 15 кг меда
Аккордеон, разрезанный пополам, и его внутренний мир
Чехол для планшета внутри сделан из картона от коробки зубной пасты
Дымоход в одном из замков 1100-х гг. изнутри
Сломалась флешка, а внутри оказалась мини-версия
«Решил поделиться этим произведением искусства из разряда „Ожидание — реальность“. Разрезал магазинную сосиску в тесте. Вот сколько там на самом деле сосиски»
«Сделал фото внутри виолончели, которой 240 лет»
Поперечный срез бутона мака перед цветением
«Разрезал резиновую уточку для ванны. Задумайтесь о гигиене»
«Мама расколола грецкий орех. Визуально получилось сердечко»
Вид внутри грузовика, который перевозит цветы
А что необычного вы встречали внутри каких-либо вещей?
Фото на превью unknown author / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые заглянули внутрь предметов, обомлели и решили показать это всему интернету
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