20+ человек, которые круто показали самые привычные вещи из повседневной жизни с необычной стороны
В повседневной жизни нас окружает огромное количество привычных вещей. Однако мир полон сюрпризов, и порой встречается такое, что ну никак не укладывается в голове. Например, «потеющая» упаковка с соевым соусом в заказе суши или городская новогодняя елка, собранная из перекати-поля. Пользователи сети с удовольствием поделились некоторыми подобными странностями.
«Заказал суши. Как вдруг упаковка с соевым соусом начала „потеть“»
Корни разрослись в форме листа
«У нас в городе новогодняя елка сделана из перекати-поля»
«У моих родителей в саду выросла двухцветная роза»
«Нашел вот такие английские булавки»
Упаковка для картошки фри с мини-отсеком для соуса
- Это же так просто, но так удобно. © macabre_irony / Reddit
Так выглядит 140-летняя скрипка изнутри
- Очень похоже на интерьер дома, но без мебели. © AAWSAP / Reddit
«Остановился в отеле, а тут душевая комната — это стеклянный короб в центре номера»
«Одна из наших кур снесла такое яйцо»
- Восхваляйте солнце. © Kinsdale85 / Reddit
Таблица для проверки зрения у собак в ветеринарной клинике
- — Так, а это что?
— Гав!
— Очень хорошо! © WhaleFighterr224 / Reddit
Так выглядит автомат с газировкой изнутри
Оказывается, что настоящая ваниль выглядит именно так. Теперь придется как-то с этим жить
Фортепиано во время настройки
Вот что находится внутри колонки на заправочной станции
«Купил черный хлеб на закваске»
Внутренний слой кредитной карты
- Мне интересно даже не то, что находится внутри карты, а то, как вы смогли вообще ее вскрыть таким образом. © ChuckACheesecake / Reddit
Неожиданно, но бильярдный стол внутри выглядит так
Наглядное различие между новым альбомом для рисования и использованным
Все знают, как выглядит пончик, но чтобы такой...
- Я съем всего 1 пончик, обещаю! © 1engel / Reddit
Внутри британской вилки от электроприбора оказалась обычная европейская вилка
Отсек для шасси самолета изнутри. Все довольно просто
«Так на моей коже остаются следы»
- Я думал, это такие легинсы телесного цвета. © Far-Character-2016 / Reddit
А какие неожиданные открытия были в вашей жизни?
Фото на превью cs_cabrone / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые круто показали самые привычные вещи из повседневной жизни с необычной стороны
Поделиться этой статьёй