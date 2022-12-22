20+ человек, которые круто показали самые привычные вещи из повседневной жизни с необычной стороны

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В повседневной жизни нас окружает огромное количество привычных вещей. Однако мир полон сюрпризов, и порой встречается такое, что ну никак не укладывается в голове. Например, «потеющая» упаковка с соевым соусом в заказе суши или городская новогодняя елка, собранная из перекати-поля. Пользователи сети с удовольствием поделились некоторыми подобными странностями.

«Заказал суши. Как вдруг упаковка с соевым соусом начала „потеть“»

Корни разрослись в форме листа

«У нас в городе новогодняя елка сделана из перекати-поля»

«У моих родителей в саду выросла двухцветная роза»

«Нашел вот такие английские булавки»

Упаковка для картошки фри с мини-отсеком для соуса

Это же так просто, но так удобно. © macabre_irony / Reddit

Так выглядит 140-летняя скрипка изнутри

Очень похоже на интерьер дома, но без мебели. © AAWSAP / Reddit

«Остановился в отеле, а тут душевая комната — это стеклянный короб в центре номера»

«Одна из наших кур снесла такое яйцо»

Таблица для проверки зрения у собак в ветеринарной клинике

— Так, а это что?

— Гав!

— Очень хорошо! © WhaleFighterr224 / Reddit

Так выглядит автомат с газировкой изнутри

Оказывается, что настоящая ваниль выглядит именно так. Теперь придется как-то с этим жить

Фортепиано во время настройки

Вот что находится внутри колонки на заправочной станции

«Купил черный хлеб на закваске»

Внутренний слой кредитной карты

Мне интересно даже не то, что находится внутри карты, а то, как вы смогли вообще ее вскрыть таким образом. © ChuckACheesecake / Reddit

Неожиданно, но бильярдный стол внутри выглядит так

Наглядное различие между новым альбомом для рисования и использованным

Все знают, как выглядит пончик, но чтобы такой...

Я съем всего 1 пончик, обещаю! © 1engel / Reddit

Внутри британской вилки от электроприбора оказалась обычная европейская вилка

Отсек для шасси самолета изнутри. Все довольно просто

«Так на моей коже остаются следы»

Я думал, это такие легинсы телесного цвета. © Far-Character-2016 / Reddit