20+ человек, родители которых выкрутили креативность на максимум, когда давали им имена

Когда родители выбирают будущему ребенку имя, то обычно смотрят на то, как оно будет звучать с отчеством и фамилией. Но иногда у мам и пап фантазия разыгрывается чересчур сильно и они называют детей так, что те будут маяться с ними всю жизнь.