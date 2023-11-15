20+ человек, родители которых выкрутили креативность на максимум, когда давали им имена
Когда родители выбирают будущему ребенку имя, то обычно смотрят на то, как оно будет звучать с отчеством и фамилией. Но иногда у мам и пап фантазия разыгрывается чересчур сильно и они называют детей так, что те будут маяться с ними всю жизнь.
- Я никогда не забуду своих друзей. В детском саду были брат с сестрой, над которыми родители подшутили: мальчика назвали Каем, а девочку Гердой. Ни дня не обходилось без шуток от других: «А ваша мама — Снежная Королева?» После садика мы больше не общались. Но вчера вспомнил о них и решил найти в соцсетях. Прикиньте, они оба вспомнили меня, и завтра мы договорились даже встретиться. © Палата № 6 / VK
- Была как-то в гостях. Пацан маленький бегает. Все зовут его Лелик. Переспрашиваю: «Может быть Лёлик?» Говорят, что нет, мол, Лелик, потому что Лель! Но ведь это он сейчас Лелик, мило даже. Но кем потом будет? Лель Юрьевич. А дети его? Лелевичи? Девочка, например, будет Лелевна? Лелишна? © Мариша Колтунова / ADME
- Меня зовут Фея. Не знаю, почему родители решили выбрать именно такое имя. Возможно, чтобы меня в детстве не дразнили. Вот только уже во взрослой жизни мне с головой хватает приколов, особенно если учесть, что я работаю стоматологом. Практически каждый пациент после удаления зуба просит скидку, мол, зубная фея за зуб сама должна доплачивать. Но глупее всего мое имя смотрится на документах, ведь фамилия у меня Косая. Так и живу.
- У меня есть одноклассник, который назвал своих детей Лев и Ева. И все, кажется, хорошо, обычные имена, если бы у одноклассника фамилия была не Король. © Елена Мусиенко / VK
- У нас на работе коллега рассказала, что спросила у сына его кличку. На что он ответил: «Мам, ты меня так назвала, что никакой клички не надо!» А зовут его Гриша. © user-zg7lo6pn7q / YouTube
- Мою бабушку звали Лаура, сокращенно Лора. Но ей в молодости не нравилось это имя. Кто-то как-то не расслышал и решил, что ее зовут Лара, то есть Лариса. Она не стала поправлять, и для некоторых коллег так и осталась Ларисой. Позже она полюбила свое имя и сказала, что всегда мечтала, чтобы внуки звали ее «бабушка Лора». Но мы звали просто «бабушка». Своего ребенка я приучила называть ее именно «бабушка Лора». Думаю, что ей было приятно © Мама Дорогая / ADME
- Я катала в коляске новорожденную дочь. В нас врезался мальчик на самокате. И тут его бабушка заорала: «Себастьян, извинись перед тетей и малышом! Бери Патрика (брата) за ручку и пойдем домой». © 1912Aliona / YouTube
- Мою первую дочку зовут Юлиана, ей 10 лет. Занимается биатлоном, перспективная. Скоро родится вторая дочка. Хочу назвать ее Малиной и тоже отдать на секцию биатлона. Жена и все родственники против. Если через 20 лет услышите в биатлоне имя Малина, значит я отстоял имя, но если не услышите, то я развелся. © Подслушано / Ideer
- У меня пациентка назвала своих детей Лучезар и Святозар. Ладно, пока они маленькие, можно назвать Лучик и Светик. Спрашиваю: «А как взрослых называть?» А она говорит, что так и называть — Лучезар и Святозар. Эх, бедные мальчики. Как же они будут в подростковом возрасте? © Galina Dolgikh / ADME
- У родственников был дедушка по имени Франц. Странное имя для башкира. Оказывается, его отец подружился с немцем. Обстоятельств и подробностей не знаю, но они, понимая, что больше никогда друг друга не увидят, пообещали назвать сыновей в честь друг друга. Так и жил в башкирской деревне мужчина с немецким именем. © Подслушано / Ideer
- Была у меня коллега, которая в первый свой рабочий день ворвалась в кабинет со словами: «Здравствуйте! Меня зовут Михаэла, но можете называть Михой, Мишаней и всякими другими производными — я не обижусь!» Девочка реально была словно пацанка, да еще с очень громким голосом. Но ее варианты имени у нас не прижились, и мы стали называть ее Милой. И она кардинально поменялась и по характеру, и в одежде, и в манере общения. Стала более женственной. Не знаю, как это работает. © LadyHope / Pikabu
- Меня зовут Иванов Иван Александрович. Скоро родится сын, и я хочу назвать его Иваном. Но жена категорически против. Согласна на любое другое имя, даже не против условного Евпатия, Акакия или Джамшута. А по мне, Иванов Иван Иванович звучит мегакруто. А самое прикольное то, что по национальности мы якуты. © Подслушано / Ideer
- Идем с дочкой из садика. Она рассказывает новости: «Мам, а у нас в группе новый мальчик, зовут Крестьянин». Мне показалось, что ослышалась, поэтому переспросила. Но дочка вновь подтвердила. Я зависла. На следующий день спрашиваю у воспитателя, как зовут нового мальчика. А она мне: «Кристиан». © irina.irma / Pikabu
- Ха-ха, я Снежана. Недолюбливаю имя Анжела, но всю жизнь меня частенько так называют. А что? Почти одинаковые же имена. Мама так назвала, потому что думала, что меня не будут обзывать. Она и представить себе не могла, что ее дочь пройдет путь от «сугробика» до «снегоуборочной машины». © AnSneV / Pikabu
- Мою тетю зовут Венера, и однажды ее знакомили с молодым человеком. Он говорит: «Я Марс», а она ему в ответ: «Венера». Он даже обиделся, так как думал, что она смеется над ним. © wombricks1834 / YouTube
- Мою младшую сестру (10 лет) зовут Кассиопея. Когда она родилась, у мамы была жуткая тяга к звездам, вот и получилось такое имя. Дело чуть до развода не дошло, вечные ссоры по поводу имени, были на грани. Звали ее то Касси, то Кэсси. А сейчас она в восторге от имени, так как учителя, друзья — все сразу проявляют интерес к девочке-созвездию. © Подслушано / Ideer
- Иду по тротуару, а рядом бабушка с внуком. Внук куда-то рванул, а бабушка ему во все горло: «Ричард, нельзя туда! Ричард!» Не могу понять, то ли собачья кличка, то ли что-то королевское. Мне кажется, что они хотели королевское, а на самом деле... © GenBardak.2 / Pikabu
- У меня немного странная история с именем. Дело в том, что когда мама была мной беременна, они с отцом были уверены, что родится мальчик. Настолько уверены, что папа даже поспорил на это со своим лучшим другом. В случае проигрыша папа обязывался назвать меня любым именем, которое скажет дядя Саша. Короче говоря, назвали меня в честь сына дяди Саши, и стала я Бронислава. © Подслушано / Ideer
- У нас в семье прямо страсть к необычным именам. Например, я Хелен, сын Тимотеус, дочери Ванесса и Мишель. А еще есть в семье Мануэль, Луиза и Инесс. Иногда кажется, что папа Константин и дед Володя чувствуют себя не в своей тарелке. © helenyoko9913 / YouTube
- Несколько лет назад сын Герман приходит с улицы и говорит, что его новые друзья сказали, что у него странное имя. Я спросил имена его новых друзей. Говорит: «Доминик, Марк и Архмед». Насчет последнего имени уточнил. Именно Архмед через «р». © MarkusWolf / Pikabu
- А я знаю девушку по имени Леонида, а для друзей — Лёня. Причем она до 20 лет ни разу не столкнулась с мужским вариантом своего имени и очень удивилась, когда ее познакомили с человеком по имени Леонид. © Таисия К / ADME
- Есть знакомая семья. Муж Александр Александрович Александров, жена его Александра Алексеевна Александрова. Вот уже 15 лет я у них спрашиваю, за что же они так ненавидят своих детей? Ведь детей они назвали так: дочь — Александра Александровна, сын — Алекс Александрович, младшая дочь — Сандра Александровна. © Алек-Ра Сел-Ва / ADME
Зачастую редкое имя заметно выделяет ребенка среди сверстников. Однако порой оно оказывается просто источником самовыражения родителей. Не нужно забывать, что иногда это сказывается на жизни ребенка, и он начинает себя чувствовать как жук на жаре. Вот вам еще 15+ историй о том, как нетривиальные имена и фамилии могут превратить жизнь в бразильский сериал.
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