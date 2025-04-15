15 историй о неловких моментах, которые будто списаны с экрана

Жизнь — лучший сценарист, и иногда она разыгрывает нас так, что нарочно не придумаешь. Все эти неловкие моменты, от которых хочется провалиться сквозь землю, — готовые зарисовки для комедии. В кино такие сцены заставляют нас смеяться, но в реальности мы готовы избавиться от улик и забыть все как сон.