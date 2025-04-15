15 историй о неловких моментах, которые будто списаны с экрана
Истории
35 минут назад
Жизнь — лучший сценарист, и иногда она разыгрывает нас так, что нарочно не придумаешь. Все эти неловкие моменты, от которых хочется провалиться сквозь землю, — готовые зарисовки для комедии. В кино такие сцены заставляют нас смеяться, но в реальности мы готовы избавиться от улик и забыть все как сон.
- Гуляла со своим здоровенным, но трусливым ретривером. Навстречу идет парень с йорком. Я, как сознательная хозяйка, зову своего к ноге и на всякий случай прошу парня взять собаку на руки, вдруг мой испугается. Он уверенно отвечает, что его пес не конфликтный, все нормально. Стою такая важная, пока мой обнюхивает его. Йорк напряжен, явно не в восторге. И… внезапно чихает. Мой огромный пес взлетает на месте и с паникой несется в соседний двор. Парень загибается от смеха, а я помчалась за своим трусишкой. © Карамель / VK
- Ходили мы с подругой недавно на фильм. Сеанс уже начался, и двери были закрыты. Проверяющая нас впустила. Мы заходим внутрь, дверь за нами закрывают. Вокруг полная темнота.
— А чего так темно?
— Не знаю, давай пока очки наденем. Сейчас кадр сменится на светлый, и мы пройдем.
Надели очки и стоим в темноте. И почему-то никак не становится светло. Тут сзади проверяющая открывает дверь и смотрит, как мы стоим в очках и пялимся на вторую дверь перед нами и чего-то ждем. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / Telegram
- Писали модульную на паре. Сначала наш преподаватель ходил между рядами, пытался предотвратить помощь гугла и пользование телефонами. Но у него ничего не получалось. Несколько устных замечаний ни к чему не привели. Затем преподаватель просто сел за свой стол. Отвернулся и смотрел в окно несколько минут. Внезапно он крикнул на всю аудиторию: «Окей, Гугл! Какая сейчас погода?» И сразу десятки телефонов рассказали, что на улице пасмурно, плюс 15, ожидается небольшой дождь. Гениально! © Не все поймут / VK
- По дороге в женскую консультацию я случайно встретила одного бывшего мужа. А потом — второго. Ладно, первый привязан к этой поликлинике, а что там делал второй — непонятно. В итоге увязались следом оба. Сидим втроем: у одного — куртка, у другого — сумка. Отхожу в регистратуру, возвращаюсь — на меня смотрят все. Оказывается, врач меня искала, эти умники не могли ничего лучше придумать, чем сказать: «Жена сейчас подойдет». Хором. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Есть одна летняя история, при воспоминании о которой мне до сих пор иногда сложно уснуть. Я был в парке и услышал, как женщина громко закричала: «Кто хочет мороженое, идите сюда!» Как и несколько других людей, я подошел к ней. Она раздала всем мороженое, а когда очередь дошла до меня, спросила: «А ты вообще кто?» В этот момент я понял, что вставшие впереди меня люди были членами ее семьи. Прошло уже дофига лет, но меня все ещё преследует этот позор. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / Telegram
- Утром спрашиваю мужа: «Ты не забыл, какой сегодня праздник?» Он, уверенный, кивает: «Конечно нет!» — и уходит на работу. Приходит вечером с цветами, вкусняшками, коробочкой с украшением. Стою, смотрю на него и говорю: «А зачем моему папе цветы и подвеска? Лучше бы удочку ему купил». Он завис на секунду, а потом заржал так, что чуть со смеху не упал. Оказалось, думал, что у нас годовщина. Она у нас действительно 15-го, но не февраля, а марта. Боялся переспросить, чтобы не спалиться, что забыл. Ну, зато вечер провели романтично. Папу поздравили по телефону. © Мамдаринка / VK
- Во время отпуска мы снимали дом. Он был огромным, в нем было несколько этажей, и жило около 20 человек. Мой кузен почти все время провел за видеоиграми. Уговаривать выйти и отдохнуть с семьей было бесполезно, поэтому я решил внезапно открыть дверь игровой комнаты и крикнуть: «Бу!» Так я и сделал. Только я ошибся дверью. За ней оказалась подруга моей мамы, которая пыталась выбраться из своего мокрого купальника. Она закричала и от испуга ударилась бедром о комод. Мне было жутко неловко. © drivingriley / Reddit
- Позвонила деду, узнать, как он там, все ли хорошо. Поболтали, я рассказала, что с подругой недавно нашли ресторан с шикарными суши, и вкусно, и не по заоблачным ценам. Дед вдруг оживился: «О! А я тоже знаю, где вкусные делают! Приходи на выходных, угощу, такие вкусные ты точно не ела!» Я аж удивилась, дед же всегда картошечку уважал. Прихожу, а на столе красивая тарелочка, все ровненько: с кунжутом, с маком. И дед такой радостный: «Вот, сушки! Ты ж говорила, что любишь». Мы так залились со смеху, но чай с сушками реально получился классный. А через неделю я его уже угощала настоящими суши, деду даже зашли, особенно с лососем. © Не все поймут / VK
- Вышла сегодня из салона красоты. Иду пешком до машины и замечаю, как на меня оборачиваются люди, мужчины провожают взглядом. Думаю: «Ну что творит-то эта женская энергетика?» И тут на пешеходном переходе незнакомец, проходя мимо, говорит: «Девушка, вы забыли бахилы снять».
Если из купальника вбиралась мама друга по имени Стифлер то надо было просто подойти, пожалеть, успокоить...
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- Сегодня была на фуршете в вечернем дресс-коде. К платью я надела туфли на высоком каблуке. При росте 175 см это возвышается над основной массой гостей. На одной из этих же фуршет была юркая дама, совсем маленького роста и в шляпе. И вот я, заговорившись, ставлю бокал, уверенная, что на столике, а по факту — шляпу этой даме, пристроившейся рядом. Конфуз был ужасен. Мне кажется, она так и не поверила, что я сделала это не специально.
- Живу в частном доме. Мыла посуду и остатки еды из кастрюли пошла вылить на улицу. Выхожу, пардон, в трусах и, благо, в футболке. Слышу сверху какие-то звуки. Поднимаю голову, а там сосед с каким-то мужиком за забором с крыши своего дома снег счищает. И вот я стою в труханах, и вот они смотрят на меня сверху. Все, что я смогла, — это проблеять: «Ооой!» — после чего мигом заскочила в дом.
- Сегодня обнаружила, что дочка нашла мой старый дневник. Ну, я, конечно, сразу напряглась, там же все мои подростковые переживания, влюбленности и секреты. А она с серьезным лицом говорит: «Мам, а ты правда думала, что выйдешь замуж за Ричарда Гира?» Я чуть не упала со стула от смеха! Ну да, были такие мысли, что поделаешь. И тут малая выдает: «Ничего, мам, папа наш не Ричард Гир, но тоже неплохой вариант». Я теперь боюсь, что будет, если она найдет мои старые письма. Надо срочно все спрятать подальше. © Мамдаринка / VK
- Автобусная остановка находилась возле музыкальной школы, а через дорогу от нее была баня. Пассажиры часто просили водителя: «Остановите у бани» или «Остановите у музыкальной школы» — кому что ближе, в общем, по духу. И всегда ее все называли по-разному, пока однажды подруга в час пик не заорала через весь салон: "Остановите у музыкальной бани!" С тех пор эту остановку иначе как "музыкальная баня" никто не называл. Название быстро разнеслось и прижилось. Уж очень яркие образы рисовала фантазия тех, кто слышал это название. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / Telegram
- Закупаемся с женой в супермаркете. Дошли до помидоров, а на тех, которые нам нужны, ценников нет. Все вокруг исходили — ни продавцов, ни ценников. Я в шутку беру помидор, показываю его в камеру наблюдения и максимально четко выговариваю: «Какая цена?»
Через пару секунд по громкой связи на весь магазин явно смеющимся голосом нам все-таки назвали их стоимость. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / Telegram
- Мой сосед по комнате думал, что я ушел на занятия. Но на самом деле я остался дома, потому что плохо себя чувствовал. Внезапно он начал петь во весь голос песню Джастина Бибера. Я послушал его выступление около минуты, а потом присоединился и помог ему с припевом. Он услышал меня, понял, что я дома. И все, что я услышал после этого, были быстрые шаги и звук закрывшейся двери. © K1Dicarus / Reddit
Каждый из нас хоть иногда, но оказывается в ситуации, о которой неловко даже вспоминать, но находятся смельчаки, которые не стесняются о ней рассказать и от души посмеяться.
Фото на превью prostooleh / Freepik
Комментарии
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Да, выйти во двор собственного дома в трусах - это прям очень остросюжетная история, заслуживает отдельной статьи😂😅
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