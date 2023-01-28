20+ человек, у которых в доме так круто, что друзья и соседи ходят к ним как в музей

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Каждый человек старается сделать свое жилье уютным, стильным, чтобы в нем приятно было находиться и отдыхать. Но у некоторых людей в домах настолько круто, что от их фишек в интерьере приходят в восторг все, кто наведывается к ним в гости. Вот 20+ таких помещений.

1. «Моя маленькая солнечная гостиная»

2. «Мой приятель живет в старом фермерском доме, и у него в гостиной есть смотровое окно в колодец»

3. «Наша ванная. Пол с подогревом, поэтому после душа он высыхает буквально за 10 минут»

4. «Рождество отмечали в доме моей сестры, построенном в XV веке»

5. «Мой папа установил в своем домашнем кинотеатре кресла для самолетов с электроприводом»

6. «Спальня моей 7-летней принцессы»

7. «Мой сосед использует гараж в качестве дополнительной гостиной»

8. «Винтажная ванная в подвале дома моих родителей 1973 года постройки»

9. «Некоторые друзья говорят, что в моей комнате как в музее»

10. «Моя маленькая ванная»

11. «Дом в старом городе Корфу, Греция, принадлежит нашей семье с 1890-х годов»

12. «Я люблю тематические настольные игры. Вот моя секретная игровая комната, вместо двери для входа в нее — люк»

13. «Мой уголок отдыха. Когда я пью традиционный японский чай, сидя в кресле-качалке, то успокаиваюсь»

14. «Когда моя бабушка вышла на пенсию, забрала с работы телефонную будку»

15. «Всегда хотел попробовать свои силы в изготовлении какой-нибудь забавной мебели. Выбрал тему „Алиса в Стране чудес“»

16. «Пошел в гости к другу своего друга и в гостиной увидел орган»

17. «В доме бабушки и дедушки в гостиной есть уголок с крышей»

18. «Сегодня закончил делать потолок»

19. «Я нашел огромную лампу Pixar»

20. «Наша квартира в Сан-Франциско»

21. «Я всегда хотел, чтобы у меня была потайная дверь»

22. «Угол нашей гостиной»

23. «Соорудил в доме детскую игровую зону»

24. «Пол — моя любимая часть дома! Я люблю мох и собираю маленькие кусочки, когда гуляю. Поэтому я обожаю такие ковры. К слову, я его сама сделала»

25. «Наша красочная квартира в Стокгольме»

26. «Жена ненавидела нашу спальню. Я решил удивить ее новым дизайном. А теперь не могу заставить ее выйти из комнаты»